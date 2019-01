Sancerre : sera t-il roi au pays du rugby ?

Il va tenter l'aventure au pays du rugby : un joueur de Sancerre, s'est envolé ce jeudi 17 janvier pour Auckland en Nouvelle-Zélande. Thomas Tarrit espère apprendre beaucoup dans l'hémisphère Sud et rentrer plus fort en France pour percer ici.

Sancerre, France

Thomas Tarrit, 22 ans, est 3eme ligne à Sancerre. C'est également un ancien joueur de Nevers. Thomas mûrit son idée depuis un an. Tout a démarré par un coup de fil passé en Nouvelle-Zélande, à un de ses anciens co-équipiers de Nevers, Jack Whetton, reparti dans son pays : " J'appelais pour prendre des nouvelles. Il m'a demandé ce que je faisais, et m'a proposé en plaisantant de le rejoindre là-bas." A l'intersaison, Thomas Tarrit a rejoint son club de coeur, Sancerre, mais n'a pas abandonné cette idée de tenter le rugby dans l'hémisphère austral. Jack Whetton l'a mis en rapport avec le président du Grammar Tec Rugby Club d'Auckland : " Il m'a demandé une vidéo pour voir ce que je valais. Ça lui a plu et il m'a dit qu'il était prêt à m'accueillir. J'y vais vraiment très humble, pour apprendre. C'est le pays des All Blacks. Ils sont les meilleurs depuis des décennies. Ils jouent plutôt un rugby d'évitement alors qu'en Europe c'est plus violent. Il va falloir que je me fonde dans ce jeu d'attaque alors que je suis plutôt défensif, mais c'est très intéressant."

Thomas possède déjà le ballon des All Blacks © Radio France - Michel Benoit

La concurrence sera rude puisque ce club d'Auckland compte 140 joueurs pour seulement trois équipes. Il va falloir mouiller le maillot et aussi trouver du travail là-bas comme tout joueur de rugby amateur : " Là-bas, il n'y a qu'une seule division professionnelle. Sur les feuilles de match des amateurs, figurent les noms de leurs employeurs. J'espère que je progresserai. Pourquoi pas rester plus qu'une saison là-bas ? On verra, mais mon but c'est vraiment d'être meilleur en rentrant en France." Thomas part avec son amie, comptable à Bourges. Sancerre perd un de ses piliers mais avec 17 points d'avance, le club est quasiment assuré de monter en fédérale 3.