Une sanction pour les fêtards

Rien ne va plus pour le XV de France. Après ses deux défaites en autant de matchs dans ce Tournoi des VI Nations 2018, la polémique s'ajoute aux mauvais résultats sportifs. Jacques Brunel a décidé d'exclure les huit joueurs qui avaient pris du bon temps dans la capitale écossaise dimanche soir dernier. Huit joueurs qui n'ont " pas respecté leur statut de joueur international et les devoirs qui en découlent " selon la FFR. Parmi eux les deux clermontois Rémi Lamerat et Arthur Iturria. Les deux joueurs de l'ASM sont sanctionnés au même titre que Sékou Macalou, Louis Picamoles, Félix Lambey, Anthony Belleau, Jonathan Danty ou encore Teddy Thomas, auteur de trois essais en deux matchs lors de ce Tournoi.

Un clermontois en chasse deux autres

Avec les départs d'Iturria et Lamerat, la colonie clermontoise se compose tout de même de trois joueurs dans le groupe Bleu. Rémy Grosso rejoint Rabah Slimani et Sébastien Vahaamina. Il avait déjà honoré une sélection avec le XV de France, lors de la Coupe du Monde 2015. C'était face au Canada, et il avait même inscrit un essai.

A noter qu'Alexandre Lapandry quitte lui aussi les bleus. Un choix sportif cette fois puisque le staff des Tricolores a décidé de sélectionner un talonneur supplémentaire au détriment du troisième-ligne clermontois. Et pas de retour pour Morgan Parra, toujours blessé au genou gauche.