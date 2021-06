Sans naming du stade, l'UBB pourrait être "dans la même situation que les Girondins" alerte Laurent Marti

C'est un sujet qui devrait agiter les prochaines semaines du côté de l'Union Bordeaux-Bègles, parti de la demande du président du club de rugby, Laurent Marti, de se convertir au naming, comprenez, de baptiser le stade Chaban-Delmas du nom d'un sponsor, comme le Matmut Atlantique. "C'est impératif", pour renflouer les caisses du club, a dit Laurent Marti sur France Bleu Gironde. "Nous sommes, en raison du Covid, sur un déficit prévisionnel de 10 millions d'euros avant aides de l'Etat".

Sans naming, il faudrait "réduire la voilure"

Ce naming, associé à "la solidarité des partenaires (...), celle des abonnées, plus le PGE [Prêt garanti par l'Etat]" permettrait à l'UBB de "continuer sur notre rythme de vie", insiste Laurent Marti, qui rappelle au passage que ce train de vie lui "coûte chaque année, et depuis deux-trois ans, ça prend des proportions importantes". "Donc aujourd'hui, le débat est simple. Soit, avec le naming, on peut rembourser une grosse partie de la dette, et moi, je continue d'assumer le déficit récurrent jusqu'à ce qu'on arrive à faire un petit peu mieux. Soit il faudra réduire la voilure", et ce alors, que l'UBB est en pleine ascension, et qualifié pour la première fois de son histoire pour les demi-finales du Top 14.

Pierre Hurmic est contre, l'opposition plus nuancée

Pour l'instant, le sujet est bloqué, car la mairie, propriétaire du stade, n'est pas chaude. Le sujet a été débattu la semaine dernière en conseil municipal, et, dans l'ensemble, tout le monde est contre. Le maire, Pierre Hurmic explique "qu’actuellement, il n'y a pas grand monde qui souhaite que l'on débaptise le stade Chaban-Delmas. La mairie continuera à accompagner l'UBB, mais certainement pas accompagner le changement du nom du stade".

Côté opposition on est plus mesuré. Dans ses rangs, le petit-fils, Guillaume Chaban-Delmas est bien sûr contre, rappelant que Jacques Chaban-Delmas était "trois-quart aile du CA Bègles. Pour en avoir parlé avec des supporters, ils me disent tous qu'ils n'ont pas envie de voir leur héritage galvaudé". Pour autant, le leader du groupe de droite, Nicolas Florian est plus nuancé, estimant qu'on "ne peut pas répondre par principe oui ou non, il faut regarder le dossier. C'est compliqué mais il ne faut pas fermer la porte à toutes les propositions", et parle même de "consulter la population".

En tout cas, Laurent Marti a déjà trouvé son sponsor, qu'il ne révèle pas, expliquant seulement qu'il s'agit "d'une très belle société girondine familiale", assurant que son nom ne choquerait pas. "Quand il sera dévoilé, croyez-moi, c'est un nom qu'on aurait pu imaginer pour l'UBB".

Les acteurs locaux réclamés pour les Girondins, "c'est ce que fait l'UBB !"

Le président de l'UBB fait un parallèle avec la situation des Girondins de Bordeaux, sous la menace de défaut de paiement depuis le départ de leur actionnaire, le fonds d’investissement américain King Street. Il cite notamment les prises de positions de Pierre Hurmic, qui souhaite un repreneur local. "J'ai envie de dire, 'monsieur le maire, c'est ce que fait l'UBB ! Donc, si vous découragez ce que ce que fait l'UBB aujourd'hui, peut-être vous allez vous retrouver avec des fonds d'investissement et mettre l'UBB dans la même situation que les Girondins".

Pour autant, Laurent Marti ne veut "pas menacer" d'un départ si son vœu n'était pas exaucé. "Je me sens investi d'une mission au nom de tous les Bordelais, de tous les Girondins", dit-il, laissant tout de même un peu planer le doute. "Bien évidemment, si on abîme les bonnes volontés, au bout d'un moment, peut-être qu'on est moins moins déterminés..."