Santé cérébrale dans le rugby : World Rugby réagit à la plainte d'anciens joueurs, dont deux brivistes

World Rugby et le syndicat des joueurs International Rugby Players vont lancer "une initiative mondiale d'éducation visant à faire mieux comprendre l'importance de la santé cérébrale". C'est ce qu'a annoncé mercredi l'instance dirigeante du rugby mondial., en pleine polémique sur la santé cérébrale des joueurs et ex-joueurs.

Des conseils sur la façon d'entraîner son cerveau

Selon le communiqué publié par World Rugby, il s'agit de "simplifier un domaine complexe et accroître la compréhension de la santé du cerveau" tout en approfondissant "la connaissance des facteurs de risque modifiables de la démence, dont la commotion". Des risques dont ont souffert de nombreux joueurs, dont deux anciens brivistes Alix Popham et Steve Thompson. Le talonneur anglais avait raconté au Guardian ses difficultés de mémoire, déclarant n'avoir "aucun souvenir d'avoir remporté la Coupe du Monde en 2003 ou d'avoir été en Australie pour le tournoi des Six Nations"

L'initiative de World Rugby vise aussi à "fournir des conseils sur la façon d'entraîner son cerveau comme on se prépare à un match afin de faire des choix de vie qui peuvent réduire le risque de manière positive". Pour l'après, il s'agit aussi de "fournir un réseau de soutien significatif aux anciens joueurs", en proposant des cliniques spécialisées où les anciens joueurs pourront obtenir l'avis d'experts ainsi qu'un suivi médical personnalisé.

C'est une première position publique après que plusieurs joueurs, dont l'ancien pilier des All Blacks et de Toulon Carl Hayman, ont lancé une procédure judiciaire contre les autorités du rugby pour réclamer des dédommagements après des diagnostics de troubles neurologiques.