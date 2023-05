Savoie : l'US Montmélian ne montera pas en Fédérale 1

Après un match aller difficile, ce dimanche les rugbymen de l'US Montmélian ont été combattifs et généreux dans leur jeu. Ils ont réussi à relever la tête pour s'imposer 33 à 9 face à Saint-Jean-en-Royans. Seulement, après leur cinglante défaite la semine dernière au match aller 49 à 23, il manque ce soir deux points aux savoyards pour se qualifier en quarts de finale, synonyme de billet pour la montée en Fédérale 1.

ⓘ Publicité

Regrets

Dans leur maison, l'antre du stade Albert Serraz, face à plus de 2.000 supporters venus pour soutenir leur équipe, les verts et noirs n'ont pas démérité tout au long de ce match. Après avoir encaissé 9 points sans répondre au début du match, l'US Montmélian a voulu montrer à leurs adversaires que tout était encore possible. Mais dans les dernières minutes, cela n'a pas suffit.

Avec plusieurs joueurs décisifs dans l'effectif blessés, il aurait fallu un exploit pour réussir à inverser la vapeur, et pourtant les rugbymen savoyards étaient tout près de réussir. Les regrets se tournent principalement sur le match aller, où les Drômois, avait marqué de nombreux points, très précieux dans cette fin de match irrespirable.

La saison de tous les records

Après une saison d'invincibilité record en fédérale 2 sans aucune défaite, les rugbymen de l'US Montmélian ont finalement trouvé plus fort qu'eux sur le terrain. Une lancée inédite sur cette saison 2022-23 que les savoyards avaient pourtant confirmé lors des 16eme de finale de Fédérale 2, il y a deux semaines. Cette fois ils avaient réussi à défaire Bièvre-Saint-Geoirs, 17 à 5, et ce malgré deux exclusions de joueurs savoyards.