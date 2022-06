Christophe Urios : " Je ne crois pas que l'on soit plus forts que l'année dernière, mais plus prêts"

Troisième de la saison régulière, l'UBB affronte Montpellier, deuxième de l'exercice. Six jours après le succès face au Racing en barrage (36-16). Le manager bordelo-béglais Christophe Urios sent son groupe prêt à franchir un nouveau palier et à défier en finale le vainqueur du derby entre le Stade Toulousain et Castres.

Comment abordez-vous ce match contre Montpellier ?

Christophe Urios (manager de l'UBB) : "Je trouve que la demi-finale, c'est le match le plus dur à préparer. Le quart de finale se joue dans la continuité de la saison, nous étions dans une dynamique de jeu positive. La semaine de la demi-finale est différente, il y a l'usure du barrage qui rend plus difficile l'enchaînement des matches de haut niveau. Il faut gérer ces paramètres, d'autant qu'il y a encore une marche à monter. Après, je nous trouve vraiment assez frais."

Comment percevez-vous cet état de fraîcheur ? Quels sont les signes dégagés par le groupe ?

Christophe Urios : "Le groupe retrouve un certain niveau, surtout les blessés qui retrouvent du rythme et des connexions dans le jeu. C'est notamment le cas pour notre paire de centres, notre ouvreur, notre arrière. Je pense que l'on sera frais pour ce week-end. Je ne sais pas si on sera plus frais que nos adversaires mais ce qu'il faudra c'est s'arracher la gueule. Mais, je nous trouve déjà bien physiquement."

" On ressemble plus à une équipe de très haut niveau qu'il y a un an "

Sentez-vous que l'équipe est plus forte que l'an passé ?

Christophe Urios : "Je ne crois pas que l'on soit plus forts que l'année dernière, mais plus prêts. L'année passée, même si on avait fait un très grand match en demi-finale, on était déjà satisfaits d'en être arrivé là. Je ne ressens pas la même chose que l'année précédente. Je trouve au niveau des joueurs, que ce n'est pas un aboutissement de la saison mais un point de passage. Ce que j'ai dit aux joueurs c'est qu'aujourd'hui on a juste rétabli une promesse non tenue en jouant contre le Racing et on est au même niveau que l'année dernière donc c'est une forme d'expérience même si c'est déjà bien. Mais maintenant, il faut passer ce cap. C'est surtout mental, il faut être ambitieux, avec une envie de réussir les choses, même après une semaine de tension."

Avez-vous mis l'accent sur l'importance de la discipline dans ce genre de rencontres ?

Christophe Urios : "On n'insiste pas trop sur la discipline parce que je pense que l'on est déjà pas mal en ce moment. L'apport de Laurent Cardona (arbitre) nous a bien aidé ainsi que l'expérience de la saison dernière. J'ai trouvé que l'on était plutôt disciplinés le week-end dernier. Nous ne sommes pas sur les standards de l'année dernière où l'indiscipline nous avait pénalisée lors de la demi-finale. On ressemble plus à une équipe de très haut niveau qu'il y a un an, sur les bases, la discipline et l'ambition. On est plus solides."

Cette solidité est apparue contre le Racing, notamment autour d'un gros pack. Est-ce l'une de vos satisfactions du week-end dernier ?

Christophe Urios : "Oui, on savait que sur le match du Racing, cela pouvait être un point important. Je trouvais que nous étions supérieurs avant le match, que l'on était plus forts qu'eux, même s'il faut le prouver. Alors que Montpellier n'est pas pareil. C'est une équipe plus forte, plus compacte avec une meilleure expérience et beaucoup de jeu au sol. Samedi soir, il y aura match."