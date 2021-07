"On se croirait dans Pékin Express" : les joueurs de l'USAP font une chasse au trésor à Perpignan

Ce n'est pas tous les jours que l'on prend en stop des joueurs de l'USAP. Voilà pourtant ce qu'il s'est passé ce vendredi. Au lieu de s’entraîner en prévision de la reprise du TOP 14 comme ils le font depuis trois semaines, les joueurs ont été conduits en bus à 8 heures dans le centre de Perpignan, pour un café sur la terrasse des Galeries Lafayette. Là, le staff les attendait avec les consignes d'un défi : une chasse au trésor géante dans les rues de Perpignan et jusqu'au lac de Villenave-de-Raho.

Les joueurs, répartis en équipe de trois, ont dû résoudre des énigmes, récupérer des objets cachés dans des monuments perpignanais et chez les partenaires. Et surtout un objectif : récolter des bouchons de bouteilles en plastique pour l'association Bouchons d'amour 66. Tout ça sans argent et sans téléphone. Les joueurs n'avaient qu'un ticket de bus et le droit de faire du stop. Une journée cohésion pour intégrer les nouveaux et renforcer l'entente de l'équipe avant la reprise du championnat.