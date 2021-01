Sébastien Piqueronies à la Section Paloise : "Un vrai chef de projet" dit le DTN Didier Retière

Qui est Sébastien Piqueronies ? Voilà sans doute la réaction de certains à l'annonce de sa nomination à la Section Paloise ce jeudi. Éléments de réponse avec Didier Retière, le Directeur Technique National (DTN), qui a apprécié travailler avec lui et regrette déjà son départ.

La Section Paloise a confirmé ce jeudi en début d'après-midi la nomination de Sébastien Piqueronies au poste de manager dès la saison prochaine, et jusqu'en 2024. Un "inconnu du grand public", reconnaît le Directeur Technique National (DTN) Didier Retière, qui a travaillé avec lui quand Piqueronies était en charge des équipes de France jeunes, et qui a apprécié l'ouverture d'esprit et la simplicité du Cantalou. Le DTN livre pour France Bleu Béarn Bigorre ses impressions sur le futur technicien palois.

France Bleu Béarn Bigorre : Quelles qualités de manager avez-vous apprécié chez lui ?

Didier Retière : C'est un vrai chef de projet, capable de s'adapter à toutes les contraintes et de travailler sous pression. Il a un très bon relationnel aussi, il est toujours positif, mais reste exigeant bien sûr, deux qualités pas si simples à conjuguer, mais lui y parvient. Grâce à ça aussi, il permet à ceux qui travaillent autour de lui d'exprimer toutes leurs compétences.

Son parcours, atypique, vers le haut-niveau lui donne un regard différent ?

Forcément... il a su se construire progressivement, en côtoyant beaucoup de très bons techniciens, il s'est nourri de ça pour construire sa propre manière de travailler. Aujourd'hui il se retrouve avec une expérience très solide de l'entraînement, du management, de l'accompagnement des joueurs de haut-niveau. Il a ce côté "inconnu du grand public", mais ses résultats parlent pour lui, il est très expérimenté même si il n'a pas connu le Top 14. Je ne suis pas inquiet pour lui, il a tout ce qu'il faut pour réussir.

Il a permis à de jeunes joueurs de s'affirmer, c'est aussi cette compétence que la Section est allée chercher ?

Complètement, c'est la philosophie qu'il portait pour toutes les équipes de France jeunes, c'est sa marque de fabrique. Il aura une plus-value à apporter aussi de ce point de vue là. Et au-delà, je suis ravi pour lui. Pour en avoir discuté avec lui il y a un moment déjà, cela faisait partie des possibles, il est prêt à ça. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'il reste un peu plus avec nous à la Fédération, mais c'est le sens de son parcours de se frotter à ça.