Sébastien Tillous-Borde, nouvel entraîneur du RNR : "Rouen est un club ambitieux, qui veut réussir"

Ancien joueur de Toulon, Castres et du XV de France, Sébastien Tillous-Borde est nommé entraîneur du Rouen Normandie Rugby pour la saison prochaine. Avant de prendre la suite de Sébastien Godignon, l'ancien demi de mêlée, actuellement coach du CS Bourgoin-Jallieu, en Nationale, explique son arrivée en terres normandes.

Quel est votre sentiment, maintenant que votre prochaine arrivée à Rouen est officialisée ?

Je suis très heureux de rejoindre le RNR. Pour plusieurs raisons. Sportives, d'abord. C'est un club de Pro D2 qui est ambitieux, qui veut réussir, qui s'est maintenu ces trois dernières saisons. Maintenant, il faut le faire une quatrième fois. Mais il y a un objectif d'aller plus haut, qui est le même que le mien. Moi, je voulais remonter en Pro D2, d'aller chercher le milieu de tableau, des phases de qualification. C'est ce que veut faire Rouen, donc c'était une belle opportunité, je pense que nos deux projets se sont réunis pour une belle aventure.

On vous a donc vendu un projet ambitieux ici à Rouen ?

Bien sûr, je pense qu'il faut être ambitieux. Moi, je suis à Bourgoin en ce moment, l'idée est de faire monter le club en Pro D2, peut-être que l'on montera. Le club de Rouen est jeune, s'est construit rapidement, en douze ou treize ans, il faut qu'il se stabiliser en Pro D2, trouver ses marques, ses repères. Je pense que c'est le moment d'avancer, d'avoir des résultats qui permettent au club d'être encore plus dans la lumière.

Comment s'est ficelée votre arrivée, c'est Rouen qui est venu vous chercher ?

Oui, on s'est rencontrés il y a deux ans. On avait eu un bon feeling avec Eric Leroy [co-président] et Olivier Barthaux [directeur sportif]. Ils ont continué à me suivre pendant les deux ans où j'étais à Bourgoin, ils m'ont recontacté et cela s'est fait assez naturellement.

Vous a-t-on promis des choses, notamment dans la construction de votre effectif ?

Elle a déjà été faite auparavant. Pas entièrement bien sûr, il me reste quelques recrutements à faire avec Olivier et Eric. Pour moi, l'idée, c'est sûr, c'est, à un moment donné, de pouvoir construire son équipe pour pouvoir être performant, avoir un projet de jeu adéquat avec les joueurs que l'on a. C'est super important pour moi. J'ai signé deux ans, donc on doit être capable de le faire en deux ans."

Vous connaissiez un peu le club avant ces récents contacts ?

Je connais son histoire, je sais que c'est un club jeune. Je le suis vraiment depuis qu'il est en Pro D2. Vous devinez que je suis intéressé par ce championnat. De l'extérieur, c'est un club qui affiche des ambitions, qui est plutôt costaud. Maintenant, il faut le développer, passer à un autre niveau. Etre ambitieux et rester humbles, en construisant les choses de la bonne manière.

Vous avez hésité à venir ? Continuer l'aventure avec Bourgoin, peut-être en Pro D2 ?

J'avais l'opportunité de rester au CSBJ et j'ai le contrat de Rouen qui est arrivé. Quand on était en contact, Rouen avait un peu d'avance en championnat. J'avais l'envie de changer d'environnement, de me remettre en danger. J'aime l'aventure, je voulais me remettre en danger. Rouen est un club qui a besoin de recréer des choses, de grandir. Il y a un projet à mettre en place, c'est ce qui m'intéresse.

Vous finissez tout de même la saison avec le CSBJ...

Je vais travailler des deux côtés. Le recrutement avec Rouen, mais aussi travailler avec Bourgoin, où j'ai mis en place mon projet depuis deux ans. Je continue à faire mon travail de la même manière. Bien sûr, le projet de Rouen me rajoute du travail, mais c'est le métier qui veut cela.

Et si Rouen venait à descendre en Nationale, vous venez quand même ?

Ils ne vont pas descendre. Ils ont sept points d'avance sur la relégation, ils vont recevoir Béziers et gagner ! Ils ont fait un énorme effort la semaine dernière pour gagner à Colomiers, ce n'est pas pour perdre contre Béziers à la maison. Les joueurs ont pris conscience du danger. Ils ont vraiment fait le taf. Il reste un dernier effort contre Béziers.

Et si, par malheur, le club descendait ?

Quand tu signes un contrat pour la Pro D2, cela n'a pas d'effet pour la Nationale. Ce ne sont pas les mêmes contrats. Mais je ne pense pas à ça, je suis à fond dans le projet, qui est solide.

Il y a déjà des joueurs que vous ciblez ?

Il y en a avec qui on est en contact. Il y a un travail de fond qui est fait, je ne vais pas donner des noms, mais on travaille quotidiennement pour trouver les bons joueurs avec notre budget. Il faut être malin et arriver à trouver des joueurs qui amènent de la qualité.