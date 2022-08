Section Paloise : deuxième victoire en match de préparation face à Mont-de-Marsan (33-20)

Un peu plus bousculée que face au Biarritz Olympique, la Section Paloise n'a tout de même pas tremblé pour battre Mont-de-Marsan, 33-20, pour son second match de préparation.

Pour son deuxième et dernier match de préparation, la Section Paloise a gagné tout à faisant à nouveau preuve de pas mal d'indiscipline, et parfois de relâchement. Bon pour la confiance, mais pas tout à fait rassurant après le succès de la semaine dernière face à Biarritz (22-0). Pour les Palois, la préparation va se poursuivre avec encore deux étapes de Supersevens, et des oppositions dirigées en fin de semaine prochaine face à Tarbes et Bayonne, avant l'entame du championnat, le 4 septembre prochain face à Perpignan au Hameau.

Essai en première main

Les Béarnais font mouche sur leur premier ballon : attaque en première main derrière une mêlée, Laporte intercalé redouble avec Gailleton qui décale Roudil pour le premier essai (5-0, 4e). Mais la Section retombe dans l'indiscipline chronique déjà vue le week-end précédent, et concède cinq pénalités entre la 9e et la 19e minute, Mont-de-Marsan réduit l'écart (5-3, 20e). Alors les Béarnais appliquent la même recette que face aux Basques et c'est en force sur un ballon porté qu'ils marquent un deuxième essai, par Jordan Joseph, cette fois transformé par Thibault Debaes (12-3, 24e). Le 3e ligne signe un doublé juste avant la mi-temps, après un bon service de Ducat dans l'intervalle, suite à une pénalité vite jouée par Levron. A la pause les Vert et Blanc mènent 19 à 3.

Les Landais mettent la pression sur la ligne béarnaise dès le retour des vestiaires. Sur une énième pénaltouche, Wakaya passe la ligne, 19-10 (51e). Secouée, la Section répond par une pénalité vite jouée par Daubagna, un bon relai de Zegueur pour un essai marqué en force par Mickaël Capelli (26-10, 60e). C'est encore l'indiscipline de la Section qui lui coûte cher (7 pénalités entre la 40e et la 65e), avec un nouvel essai consécutif à une pénaltouche, par Du Plessis (26-15, 70e). Dans la confusion d'une fin de match brouillonne, la Section marque après un nouveau mouvement d'ampleur, impliquant tous les 3/4 et finalement conclu par Emilien Gailleton (33-15, 74e). Mais Mont-de-Marsan clôt le score par Bento pour "remporter" le second acte. Score final, 33-20.

La feuille de match de la Section Paloise

Première période : 15. Laporte ; 14. Tuimaba, 13. Gailleton, 12. Vatubua, 11. Roudil ; 10. Debaes, 9. Levron ; 7. Hewat, 8. Joseph, 6. Puech ; 5. Maximin, 4. Ducat ; 3. Papidze, 2. L. Rey, 1. Calles.

Deuxième période : 26. Attissogbe ; 14. Tuimaba (15. Laporte, 60e), 13. Gailleton, 12. Vatubua (11. Roudil, 60e), 25. Pinto ; 22. Henry, 21. Daubagna ; 20. Zegueur, 24. L. Whitelock, 27. Gorgadze ; 18. Cummins, 19. Capelli ; 23. Tokolahi (30. Van Dy, 70e), 16. Ruffenach, 17. Sénéca.