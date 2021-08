Section Paloise : 300 supporters pour voir les Vert et Blanc s'entraîner à Nay

René et Martine n'ont pas hésité à faire plus de 60 kilomètres ce jeudi pour assister à l'entraînement de la Section Paloise à Nay : "on en avait marre de ne pas les voir !" Plus de 300 supporters, touristes et curieux ont fait la même chose, aussi pour découvrir les nouveaux visages, côté staff (Thomas Choveau, Antoine Nicoud...) et joueurs (Zack Henry, Nathan Decron, Siate Tokolahi...). "On peut les voir avant les grands matchs où à ce moment-là ils ne sont pas forcément accessibles", apprécie une maman dont le fils a fait la chasse aux autographes. Olivier apprécie de voir en vrai l'intensité des contacts, même pour un simple entraînement. Il est venu avec son fils Arthur, 8 ans, ses joueurs préférés sont Clovis Le Bail et Antoine Hastoy — "ils vont vite, comme moi, et ils plaquent pas beaucoup... comme moi" — , mais il ne sont pas là car ils ont participé à la tournée du XV de France en Australie

Thomas Choveau (avec la casquette), un des nouveaux visages du staff de la Section Paloise, a dirigé un atelier des ateliers du jour. © Radio France - Damien Gozioso

Premier match de préparation dans une semaine

Pour Thibault Daubagna, c'est le début d'une 9e saisons sous le maillot Vert et Blanc : "Toujours content de partir en vacances, mais aussi de revenir ! Il y a toujours la même excitation, revoir les potes, découvrir les nouveaux". Alors que jeudi prochain la Section Paloise se rendra chez un club de ProD2, l'Aviron Bayonnais, pour son premier match de préparation, le demi de mêlée béarnais apprécie la tournure de cette intersaison : "On a un groupe jeune mais tout le monde est très investi, tout le monde a envie de bien faire, ça amène une nouvelle énergie, quelque chose en plus... Mais la vérité ça sera le terrain, on verra ça rapidement".

La Section Paloise, sous une chaleur étouffante, a multiplié les ateliers sous le regard attentif de l'arbitre Pierre Brousset venu notamment pour guider les joueurs dans l'application des nouvelles règles (attitudes au contact, déblayages...).