Section Paloise : premier match de préparation perdu à Bayonne (46-31)

Après cinq semaines de préparation, la Section Paloise avant rendez-vous à Jean-Dauger pour une première évaluation dans cette pré-saison. Avec 37 joueurs sur la feuille de match, les entraîneurs palois ont prévu une large revue d'effectif, face à une équipe qui a déjà disputé un match de préparation.

C'est l'Aviron qui démarre le mieux, et marque vite par Muscarditz (5-0, 10e). Un premier essai qui réveille la Section, sur une belle combinaison au centre du terrain, Decron perce, temporise et sert Pinto qui termine, Zack Henry manque la transformation (5-5, 20e). Les Béarnais ont des munitions mais manquent de précision, sur un contre éclair Ravouvou prend tout le monde de vitesse... sauf Carol, revenu de très loin. Sauf qu'il perd le contrôle du ballon que Texier reprend en position de hors-jeu. Il écope d'un carton jaune (24e), et sur la mêlée suivante, Cassiem marque pour les Basques. Lafage transforme, 12-5 pour l'Aviron (26e). La Section Paloise décidément à réaction revient au score grâce à un essai de Tumua Manu, la transformation de Henry tape le poteau, Pau n'est plus mené que 12-10. Plus fort en conquête, l'Aviron inscrit dans la foulée un 3e essai sur ballon porté pour porter son avance à 19-10 après transformation (32e). C'est le score à la mi-temps alors que les Palois ont eu une dernière possession, stérile, dans les 22m adverses.

L'Aviron, à nouveau punit la Section d'entrée de deuxième acte, avec Théo Costossèque. Transformation manquée, 24-10 pour Bayonne (45e). Les Béarnais, à nouveau à l'attaque après ce coup de froid, manquent encore le coche dans les 22 mètres adverses et se font punir vite. C'est la double peine, sur l'action d'essai de Jacquelin, Manu reçoit un carton jaune. La Section se retrouve en infériorité numérique, menée 29-10. Les Palois sont sans répondant, et Bayonne enfonce encore le clou par Lestrade, cela semble trop facile... 34-10 (59e). Et ce n'est pas fini, une passe interceptée de Giovanni Habel-Kuffner, aboutit au 7e essai basque, 41-10. La réaction a enfin lieu, après trois pénalités consécutives pour les Vert et Blanc, par un essai de Youri Delhommel suite à un ballon porté. 41-17 après la transformation de Zack Henry. Bis repetita quelques minutes plus tard, pas de quoi relancer le suspense, 41-24 (73e). Bayonne pense avoir le dernier mot avec un essai signé Ordas, non transformé à trois minutes de la fin (46-24). Mais Vincent Pinto marque et le pied de Zach Henry scelle le score, 46-31 score final.

À un peu plus de deux semaines de la reprise du Top 14, il restera à la Section Paloise une dernière opposition, face à l'UBB jeudi prochain au Hameau, pour continuer de travailler, et reprendre confiance.

L'équipe de la Section Paloise en 1ère période

15. Carol ; 14. Pinto ; 13. P. Auradou, 12. Decron, 11. Manu ; 10. Z. Henry, 9. Daubagna ; 7. Puech, 8. L. Whitelock, 6. Texier ; 5. Delannoy, 4. Cummins ; 3. Tokolahi, 2. Lespiaucq, 1. Van Dyk.

L'équipe de la Section Paloise en 2nde période

15. Carol (puis Maddocks) ; 14. Pinto, 13. Decron, 12. Vatubua, 11. Manu ; 10. Henry, 9. Daubagna (puis Levron) ; 7. Habel-Kuffner, 8. Gorgadze, 6. Ramsay ; 5. Ducat, 4. Metz (puis Delannoy) ; 3. Yaméogo, 2. Delhommel, 1. Sénéca.