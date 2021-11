Section Paloise : au fait, c'était quand le dernier match face au Biarritz Olympique en Top 14 ?

Ce samedi la Section Paloise va disputer un de ses matchs les plus importants de la saison au Hameau. Pour tenter de prendre un peu d'avance sur le fond du classement, et parce qu'aussi il s'agit d'un nouvel épisode de la guéguerre entre Béarnais et Basques. Ces dernières saisons face à Bayonne, la Section a fait un sans-faute. Qu'en sera-t-il face au BO ? Peu d'affrontements récents existent entre les deux équipes.

La dernière fois la Section Paloise s'était imposée

Les équipes se sont bien jouées en ProD2 lors de la saison 2014/2015 (pour deux victoires paloises), mais elles se sont surtout croisées lors de la dernière décennie, chacune à son tour faisant l'ascenseur entre l'élite et son antichambre. Il faut remonter 15 ans en arrière pour trouver trace d'un Section Paloise / Biarritz Olympique en Top 14. C'était le 6 mai 2006, un match sur le papier déséquilibré entre des Palois à la lutte pour le maintien et des Biarrots champions de France en titre. C'est pourtant la Section Paloise qui l'avait gagné, 26 à 20, avec des essais du capitaine Jean-Charles Cistacq et Thomas Soucaze, et 16 points au pied du jeune Lionel Beauxis, 20 ans à l'époque... Le Palois Damien Traille portait ce jour là le maillot Rouge et Blanc de Biarritz, alors que Nicolas Brusque ou encore Imanol Harinordoquy, qui avaient eux aussi quitté Pau pour le BO étaient absents. Il y avait aussi côté basque l'Oloronais Sébastien Tillous Bordes.

Les Basques, allaient, malgré la défaite, encore une fois se qualifier en phase finale et décrocher le Brennus, en écrasant Toulouse. Les souvenirs sont beaucoup plus sombres côté béarnais puisque trois semaines après ce succès, les Palois seront quand même relégués en ProD2.

L'essai du capitaine de la Section Paloise, Jean-Charles Cistacq. © AFP - Alain Guilhot