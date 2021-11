Section Paloise : au moins un mois et demi d'absence pour Thibault Debaes

L'étape finale du championnat de France de rugby à 7 à la Section Paloise. Hubert Texier s'est fracturé un os de la main, Mathias Colombet est sorti commotionné tandis que Thomas Carol et Paul Auradou ont tous les deux été touchés à une cheville. La blessure la plus grave touche le jeune ouvreur Thibault Debaes. Geoffrey Lanne-Petit, manager des Béarnais au Supersevens et entraîneur de l'attaque de la Section Paloise, annonce ce lundi soir sur France Bleu Béarn Bigorre qu'il souffre "d'un lésion méniscale". Il devrait être indisponible au moins un mois et demi.

Environ huit semaines d'absence

Invité de 100% Clubs ce lundi soir, Geoffrey Lanne-Petit a fait le point sur cette blessure : "Sachant son jeune âge (il fêtera ses 20 ans dans une semaine, NDLR), le chirurgien a décidé de prendre la décision la meilleure pour son avenir et la suite de sa carrière. Son absence sera donc un peu plus longue, pour la rééducation puis sa reprise. Je ne suis pas dans le corps médical, pas spécialiste et simplement au bout de la chaîne, on table sur un bon mois et demi à deux mois d'absence".

À ce poste la Section Paloise peut évidemment compter sur Antoine Hastoy et l'Anglais Zack Henry, mais aussi l'Australien Mike Harris, jamais aussi proche d'un retour à l'entraînement.