Section Paloise : Baptiste Pesenti "hyper fier" après sa première sélection avec le XV de France

Alors que le XV de France a finalement déroulé face aux Italiens (36-5), les supporters des Bleus qui ne connaissaient pas encore Baptiste Pesenti ont pu découvrir ce que ceux de la Section Paloise savaient déjà : le Jurassien d'origine ne s'économise jamais. En défense il a multiplié les placages durs, et offensivement il a rarement reculé balle en main. Seul écueil de ces 75 premières minutes sous le maillot tricolore, un placage relâché sur l’action qui mènera à l'essai transalpin (26e). Le joueur de la Section Paloise mérite d'être revu et devrait pouvoir enchaîner dimanche prochain en finale de la Coupe d'automne des Nations contre l'Angleterre.

Baptiste Pesenti : "Je m'en souviendrai"

"Quand j'ai appris que j'allais débuter ce match, pour ma première sélection, et contre l'Italie en plus qui est le pays de mes origines, ça m'a touché. J'ai préparé ce match le plus sérieusement possible, et maintenant, même si le stade était vide je suis très fier d'avoir pu jouer et donner le maximum pour l'équipe. On a fait un match sérieux, je suis hyper fier de cette victoire, c'était une super première, je m'en souviendrai... La semaine prochaine ce sera l'Angleterre, j'espère qu'on va confirmer contre eux parce qu'on voulait être dans la continuité des premiers matchs joués avec un autre groupe, ne pas baisser en régime et là-dessus je pense qu'on a rempli le contrat."