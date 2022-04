Section Paloise : Beka Gorgadze prolonge de deux années son contrat

Une nouvelle prolongation à la Section Paloise. Après celle de Mathias Colombet, intervenue en milieu de semaine, il est imité ce vendredi par le 3e ligne d'origine géorgienne, Beka Gorgadze. Arrivé cet été, et initialement engagé jusqu'en 2023, il prolonge jusqu'en 2025. Beka Gorgadze, en 17 matchs de Top 14 (13 titularisations, deux essais), le transfuge de l'UBB a mis tous les supporters et les suiveurs du club d'accord. Parmi les meilleurs plaqueurs du championnat, il est celui à avoir asséné le plus de plaquages offensifs selon les chiffres de la LNR (7), un des joueurs de la Section qui progresse le plus balle en main.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La réaction de Beka Gorgadze

Pour le club, le 3e ligne international a éclairé son choix de prolonger : "Tout se passe très bien pour moi à Pau depuis mon arrivée. Ce n’était pas simple de reprendre après une blessure mais l’atmosphère et la confiance du staff et des joueurs m’ont permis de revenir rapidement. Je suis vraiment épanoui. J’ai envie de continuer l’aventure avec la Section pour grandir. J’adore cette volonté de progresser chaque jour, à chaque entraînement, à chaque match qui est très présente ici. L’équipe a un véritable potentiel et des ambitions pour marquer l’histoire du club".

La réaction de Sébastien Piqueronies

Le manager du club a fait part de sa satisfaction dans le même communiqué : "Beka témoigne au club une belle marque de confiance en anticipant sa prolongation dès aujourd’hui. Nous poursuivons ainsi la solidification de notre effectif à moyen terme. Au-delà du joueur exemplaire, il démontre au quotidien sa parfaite intégration au projet et fait preuve d’un leadership grandissant. C’est un cadre en devenir".