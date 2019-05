Section Paloise : Bernard Pontneau « fait confiance pour l'année prochaine » à Fred Manca et Nicolas Godignon

Pau, France

La Section Paloise vit une fin de saison agitée. Après la claque reçue à Toulouse, la deuxième en moins d'un mois après celle infligée par La Rochelle, le club a hâte de pouvoir tourner la page, maintenant que le maintien ne fait (quasiment) plus de doute. Invité de Stade Bleu Béarn, le président Bernard Pontneau s'est livré sur les dossiers chauds du club Vert et Blanc.

Fred Manca et Nicolas Godignon vont rester les patrons

« Moi je fais confiance à ces deux garçons qui sont très complémentaires : Nicolas Godignon a déjà eu une expérience de management, il a beaucoup d'atouts dans sa carrière et en terme d'expérience ; Fred Manca a acquis un savoir-faire important, il a grandi dans le club. Je leur fait confiance pour la fin de saison – elle est dure à gérer – et on leur fera confiance pour l'année prochaine ».

Il sera toujours président l'an prochain

« Oui je serai président l'an prochain, si on me fait toujours confiance... mais vu comment est constitué le club, je pense que ce sera le cas. C'est vrai que la saison a été dure, et c'est vrai que je me pose des questions. Il faut toujours s'en poser : à titre professionnel, est-ce que j'amène encore quelque chose, une valeur ajoutée ? Le jour où je dirai non pour des raisons diverses de compétences, de dynamisme, et d'équilibre par rapport à la vie privée, j'arrêterai. Il faut vraiment se poser ces questions, parce que c'est vrai que cette saison est quand même particulièrement compliquée... Ceci dit moi il y a beaucoup de garçons que j'adore et je veux encore les accompagner ».

Sur la fin du cycle et le départ de certains joueurs avant la fin de leur contrat

« Au vu de l'année, je ne cache pas que je suis en train de revoir l'effectif par rapport à l'impact que certains ont, sur notre collectif et sur notre jeu, leur capacité de travail et de s'y intégrer. Je ne donnerai pas de noms mais je suis en train d'étudier les cas de trois ou quatre joueurs. Il y a ces phases de fin de cycles, et le problème c'est d'avoir la maturité chez les jeunes, avoir plus qu'une équipe-type sur laquelle s'appuyer, c'est la difficulté. On pensait que la saison serait plus positive dans la transition, avec le recul, il y a de l'amertume sur la naïveté qu'on a pu avoir sur certains, alors tant pis pour nous. On peut avoir un bon rebond, mais il va falloir bien redémarrer, après, avec la confiance, on peut faire de très belles choses ».