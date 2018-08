À la lutte pour accéder aux phases finales jusqu’aux dernières minutes de la saison dernière, la Section Paloise affiche clairement ses ambitions et vise ouvertement une place dans les six premiers cette année. Avec pour y parvenir un effectif rajeuni et un recrutement ciblé.

Pau, France

Voilà deux mois, presque jour pour jour, que la Section Paloise a repris l’entraînement. Et de l’avis général, la préparation cette saison a été encore un cran au-dessus encore des précédentes. 8e la saison passée, le club a digéré, au moins dans les discours, la non-qualification pour les phases finales. Le tournant ? Peut-être bien la défaite à domicile face à Agen que certains pointent encore du doigt. L’axe principal de travail de la saison est tout trouvé : encore plus de régularité pour enfin parvenir à l’objectif que beaucoup affichent désormais clairement, une place dans le top 6.

Thibault Daubagna : « On ne peut pas se cacher, on doit rentrer dans les 6 »

Effectif stable…

Pour y parvenir, les Vert et Blanc ont fait le choix de la stabilité : six recrues seulement, trois devant et trois derrière. Simon Mannix, le manager, explique ses choix pour les avant : « En 3e ligne, Antoine Erbani a un profil qui correspond à la Section, il n’avait jamais connu d’autre club qu’Agen mais c’est un joueur qui marque le Top 14 par ses performances. En 2e ligne, Julien Delannoy (de Montpellier) c’est un jeune, et avec Dan Malafosse (de Mont-de-Marsan), ils ne connaissent pas encore le Top 14 ».

Au sujet des 3/4, Mannix détaille : « Julien Blanc (demi de mêlée de Béziers) c’est un jeune joueur que j’aime bien, il est vif et français, c’est important… Jesse Mogg (arrière de Montpellier) c’est une chance qui est arrivée sur le marché, tout le monde sait ce qu’il vaut, il va amener son expérience et son talent ici. Et puis Atila Septar (3/4 centre de Clermont) c’est aussi un jeune joueur français, qui n’a pas eu beaucoup de temps de jeu mais qui va progresser avec nous ».

… à la recherche de leaders

C’est donc avec un effectif fourni que la Section va se présenter sur la ligne de départ, en Top 14 mais aussi en Challenge Cup. Sauf que l’expérience de « papas » comme Julien Pierre ou Conrad Smith – devenu entraîneur de la défense au sein du club – ne se remplace pas comme ça. De nouveaux tauliers vont donc devoir s’imposer. Et si les noms de Daubagna, Fumat, Slade ou encore Lespiaucq et Hamadache émergent naturellement, d’autres devront prendre le relais pour tenir toute la saison.

Dans un stade du Hameau qui va désormais fonctionner à pleine capacité (plus de 5000 abonnés cette saison), la Section veut continuer à imprimer sa marque, ce jeu rapide et porté vers l’offensive. Les matchs amicaux perdus face à Bayonne et au Stade Toulousain ont montré qu’il restait des détails à régler, mais l’heure n’est pas à l’inquiétude : « On sera prêt le 25 pour Bordeaux » répète à l’envie Simon Mannix. Les supporters ont hâte de voir.

Pour lancer sa saison, la Section Paloise attaque dimanche sur la pelouse de l’Union Bordeaux-Bègles, un match à vivre en intégralité, dès 16h45 sur France Bleu Béarn !