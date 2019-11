Section Paloise - Challenge Cup : "Bien se comporter pour pouvoir se qualifier" annonce Fred Manca

La Section Paloise risque bien d'être dépaysée en posant le pied à Leicester, ville du centre de l'Angleterre. Par l'atmosphère si spéciale de Welford Road, stade mythique du rugby britannique, mais aussi parce que ce samedi au coup d'envoi, il ne devrait pas pleuvoir, alors qu'à l'entraînement comme en match depuis un mois, les joueurs du duo Manca / Godignon prennent des seaux d'eau sur la tête. Un déplacement que les Béarnais abordent "presque sans pression" pour s'étalonner dans cette nouvelle saison de Challenge Cup.

Jouer le coup à fond

"On n'est pas dans le même cas que la saison dernière où on était en difficulté en championnat, et très honnêtement, on avait eu du mal à se préoccuper de cette compétition, avoue Antoine Erbani. Là on est dans une configuration où on est en droit de se faire plaisir et d'affronter ces équipes pour se challenger". La Section Paloise s'est préparée en continuant d'intégrer les nouveaux – notamment Siegfried Fisi'ihoi qui débutera en Angleterre - mais a vu sa semaine perturbée et l'entraînement de jeudi annulé pour cause d'épidémie de gastro-entérite.

"C'est un match à prendre très au sérieux, parce que c'est le premier de cette compétition, à l'extérieur, il faut y aller pour faire un résultat si on veut espérer quelque chose, plaide Lucas Rey le talonneur. Je n'ai pas envie de faire comme il y a quelques années, ne gagner aucun match, ou un seul, mais plutôt prendre l'exemple d'il y a deux saisons où on était allé en demi-finale, c'est un super souvenir". Le co-manager Fred Manca insiste : "On commence toujours une compétition pour se qualifier, on sait que ça va vite en coupe d'Europe, il suffit d'un ou deux bons résultats à l'extérieur, et ça commence ce week-end. L'objectif c'est de bien se comporter pour pouvoir se qualifier".

En face, une charnière vice-championne du monde

Dans ce cadre, Fred Manca plaide pour une rotation de l'effectif : "C'est pour se qualifier qu'on fait tourner, pour avoir des joueurs frais et dynamiques, qui ont envie de se montrer". Habile. Ainsi, Florian Nicot, Pierrick Gunther, Alexandre Dumoulin ou encore Vincent Pinto et Julien Delannoy réintègrent le XV de départ après être sortis plus ou moins récemment de l'infirmerie. Thibault Daubagna est titulaire et même capitaine alors que Nicolas Corato et Lucas Rey aussi se voient offrir une chance de débuter. "Depuis Clermont je n'ai pas joué avec l'équipe première, je suis forcément très excité, trépigne Vincent Pinto, révélé au public palois la saison dernière par la Challenge Cup. Dans cette compétition on peut mettre beaucoup de rythme et de volume, avec mois de pression qu'on championnat, c'est cool !"

Côté anglais, pas moins de cinq vice-champions du monde feront leur retour en club : Dan Cole, Ben Youngs, George Ford et Manu Tuilagi en tant que titulaires, et Ellis "Baby Rhino" Genge sur le banc. Avec également le 2e ligne argentin Tomas Lavanini et le talonneur et capitaine Tom Youngs, les Tigres anglais, même en difficulté en Premiership (12e et derniers avec une victoire pour trois défaites), pourraient bien se réveiller face à la Section.

Dan Cole, pilier emblématique de Leicester, porte le maillot des Tigers depuis 13 saisons et a disputé plus de 200 matchs pour le club anglais. © Maxppp - David Davies

Le calendrier de la Section Paloise en Challenge Cup