Section Paloise : Debaes et Tagitagivalu prolongent

Après Clovis Le Bail, deux nouvelles prolongations à la Section Paloise. Celles de Thibault Debaes et Lekima Tagitagivalu, dévoilées ce jeudi soir par le club. Le jeune ouvreur de 19 ans est désormais engagé jusqu'en 2024, alors que le 3e ligne - qui a l'avantage d'être JIFF - s'est réengagé jusqu'en 2025.

Deux joueurs d'avenir

Thibault Debaes, par ailleurs ouvreur du XV de France des moins de 20 ans, n'a pas encore joué la moindre minute cette saison mais le staff compte sur lui. Il était la saison dernière la doublure d'Antoine Hastoy, et le futur départ du 10 Palois lui offre de nouvelles perspectives. « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure en Vert en Blanc. C’était important pour moi de grandir ici à Pau, près de chez moi, dans un club où j’ai toujours voulu évoluer ! Je suis très impatient de franchir les différentes étapes avec le club ! », raconte dans le communiqué du club Thibault Debaes.

Concernant Lekima Tagitagivalu, il est actuellement suspendu après le carton rouge reçu face à Lyon, mais là aussi le staff attend beaucoup de lui, arrivé en Espoirs chez les Vert et Blanc, et auteur de prestations de plus en plus remarquée au fil des saisons. « Rester à la Section était un objectif, je suis pleinement épanoui dans ce club qui m’a beaucoup apporté et je suis très heureux de pouvoir continuer ma progression ici à Pau, dans un club et une ville que j’adore. Je tiens à remercier ma femme, ma famille et nos fidèles supporters ! », détaille le Fidjien dans le communiqué du club.

La réaction du manager Sébastien Piqueronies

Dans le communiqué du club pour annoncer ces prolongations, le manager Sébastien Piqueronies réagi : « Ces deux prolongations sont de très bonnes nouvelles pour notre formation. Nous avons hâte de continuer à faire grandir ces garçons à nos côtés, leur fraîcheur et leur détermination sont des atouts importants dans notre projet de construction. »