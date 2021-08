Section Paloise : découvrez les nouveaux maillots pour la saison 2021/2022

La Section Paloise, à travers deux vidéos publiées en cette fin de semaine, a dévoilé ses maillots domicile (vert) et extérieur (blanc) pour la saison prochaine.

Giovanni Habel-Kuffner, Guillaume Ducat, Lucas Rey et Thibault Daubagna arborent les nouveaux maillots des Vert et Blanc pour la saison 2021/22.

Rendez-vous traditionnel de l'avant-saison, on connait désormais les tuniques que porteront la saison prochaine les joueurs de la Section Paloise au Hameau et sur toutes les autres pelouses de Top 14. Petite nouveauté, retour au vert pour le maillot domicile, et au blanc pour l'extérieur. La Section Paloise souligne que ces maillots de matchs sont désormais fabriqués à partir de matière plastique 100% recyclée, comme le sont les maillots supporters depuis la saison dernière. Retrouvez ci-dessous les clips de présentation des deux tuniques.

Le maillot domicile

Le vert est de retour comme la couleur principal de ce maillot domicile, le slogan "en vert et contre tous" est d'ailleurs inscrit à l'arrière de la tenue, au niveau de la nuque des joueurs. Comme depuis plusieurs saisons désormais, le logo du club n'est plus porté sur le cœur, mais au centre, sous le col.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le maillot extérieur

La tenue extérieure est elle à dominante blanche, avec des bordures vertes sur le col et les manches. Le pic d'Ossau, en vert est présent sur la partie basse du maillot, sous le sponsor. Pour aller avec ce maillot, les Palois porteront à l'extérieur un short et des chaussettes blanches également, à bandes vertes.