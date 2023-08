Section Paloise – Émilien Gailleton : "c'était vraiment un accélérateur cette prépa" avec le XV de France

Émilien, l'aventure avec le XV de France s'arrête pour le moment pour vous, vous voilà de retour à Pau, comment ça va ?

Émilien Gailleton : Évidemment je ne voulais pas revenir si tôt, mais retrouver tout le monde ici m'a aussi fait beaucoup de bien et me donne beaucoup d'énergie pour rebondir.

Vous avez pensé être dans le groupe des 33 à un moment donné ?

Pour être honnête, il y a une période où je pensais y être, oui. Je me sentais très bien, j'ai fait une bonne prépa, un bon premier match, sans être au-dessus de tout le monde mais sans erreur. Donc oui, j'ai pensé y être, et c'est pour ça que le coup dur à la fin est encore plus puissant. Mais je comprends les choix du sélectionneur.

Comment Fabien Galthié vous a annoncé la nouvelle, quelles explications avez vous sur le choix de ne pas vous conserver ?

Comme les autres, il est venu me l'annoncer en tête à tête dans le bungalow (au camping de Capbreton, NDLR). Ça se jouait entre Arthur Vincent et moi. Lui revient de deux ans de blessures, il revient très bien, et Fabien, de part l'expérience internationale d'Arthur a fait ce choix. Personnellement, j'ai besoin de grandir sur la pression défensive surtout, et aussi prendre plus d'initiative en attaque.

"Maintenant c'est 100% Section"

Cette préparation avec les Bleus vous a privé du titre avec les U20...

Honnêtement je n'ai pas de regret par rapport à ça, au final ils sont champions, ils ont réussi à le faire. Moi je suis tellement content de ces deux mois avec l'équipe de France, d'avoir fait ma première sélection, j'ai beaucoup grandi, donc je ne regrette pas du tout de ne pas avoir joué cette Coupe du monde U20.

Vous êtes quand même réserviste, donc le XV de France est encore dans un coin de votre tête ?

Oui, même si je n'aime pas penser à deux choses à la fois ! Là je me concentre à fond sur la Section, c'est la meilleure façon d'être prêt s'il y a un blessé ou quelque chose. Les deux premiers jours après l'annonce ça a été très dur mais j'ai réussi à switcher, donc maintenant 100% Section même si je vais suivre le parcours de l'équipe de France, et si je dois repartir, ça sera 100% équipe de France.

Qu'est ce qui a été le plus marquant sur cette préparation avec le XV de France ?

Je suis arrivé avec une perspective différente, en novembre ou pendant le Tournoi, je venais pour découvrir, là je voulais vraiment faire partie de l'aventure. Je pense que j'ai beaucoup progressé, ça m'a donné de la confiance aussi, tout en sachant bien sûr que je ne suis pas encore arrivé. C'était vraiment un accélérateur cette prépa. Et puis, en fait comme avant j'avais l'équipe de France U20 l'été, je n'avais jamais vraiment fait de préparation d'avant-saison, j'arrivais pour les matchs amicaux, et donc j'ai découvert ça, et franchement c'était très dur ! Et j'ai pris deux kilos... de muscles j'espère !