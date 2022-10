Section Paloise : Émilien Gailleton et Jordan Joseph appelés avec le XV de France avant l'Australie

Et si samedi prochain, face à l'Australie, le XV de France de rugby comptait dans ses rangs deux joueurs de la Section Paloise ? Le rêve est possible, depuis l'annonce ce dimanche des 14 joueurs appelés par le staff des Bleus pour préparer le premier rendez-vous de la tournée d'automne. Parmi les noms, ceux de Jordan Joseph, le 3e ligne centre, et d'Émilien Gailleton, le 3/4, tous deux vainqueurs – et marqueurs – avec les Vert et Blanc ce samedi à La Rochelle ( 21-38 ). Prochain cap à passer pour eux, celui du "cut" en milieu de semaine qui réduira à nouveau le groupe tricolore.

ⓘ Publicité

Nouvelle chance pour Joseph, première pour Gailleton

Pour Jordan Joseph, cela semble logique puisqu'il avait été appelé la semaine dernière. Le staff des Bleus avait préféré le laisser en club, en raison d'une légère douleur à la cheville. Sur la pelouse de Deflandre, le solide 3e ligne, toujours en quête d'une première sélection, a montré qu'il était en pleine possession de ses moyens. Et que dire du jeune 3/4 centre, 19 ans seulement, et auteur d'un doublé chez le champion d'Europe. Une performance dans la lignée de ses sorties précédentes, toujours convaincantes, et qui ont donc conduit Fabien Galthié et ses adjoints à convoquer Émilien Gailleton qui est, il ne faut pas l'oublier, le dernier capitaine du XV de France des moins de 20 ans.