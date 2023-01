Section Paloise : Emilien Gailleton prolongé jusqu'en 2026

Emilien Gailleton signe pour deux saisons supplémentaires à la Section Paloise , annonce le club ce mercredi. Le joueur de 19 ans, actuellement le deuxième meilleur marqueur d'essais du Top 14 et le premier du club, jouera avec les Vert et Blanc jusqu'en 2026. Initialement il était engagé à la Section jusqu'en 2024. Sur les 13 dernières rencontres du championnat, il a été titulaire à 10 reprises et a récemment été retenu avec le XV de France .

Le club insiste sur les qualités de cet "élément clé de la ligne de trois-quart paloise" : rapide, intelligent, très actif offensivement et défensivement. Emilien Gailleton a été retenu par le XV de France pour préparer la tournée de novembre et actuellement à Capbreton pour le Tournoi des 6 Nations.