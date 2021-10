Section Paloise : Guillaume Ducat victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs

Mauvaise nouvelle pour la Section Paloise. Son 2e ligne international, Guillaume Ducat, arrivé de Bayonne à l'intersaison, va manquer plusieurs mois de compétition. Sorti en boitant après quelques secondes de jeu seulement ce samedi à Ernest-Wallon, il souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs indique ce lundi le club dans un communiqué. "L’ensemble du club souhaite un très bon rétablissement à son 2e ligne et lui apporte tout son soutien. Tout sera mis en œuvre pour qu’il revienne à son meilleur niveau le plus rapidement possible", conclut le communiqué du club.

Du monde au poste

Titularité quatre fois lors des six premières journées de championnat, il est vite devenu l'une des pièces maîtresse en touche de la Section Paloise. C'est le Néo-Zélandais Daniel Ramsay qui l'a remplacé ce week-end au Stade Toulousain. Au poste, la Section Paloise pourra s'appuyer sur Fabrice Metz, Steven Cummins, mais aussi Julien Delannoy – touché à un pied ces dernières semaines – ou encore Lekima Tagitagivalu, justement aligné "dans la cage" en Haute-Garonne. Et puis au centre de formation les jeunes Jimi Maximin ou encore Hugo Auradou, aperçus lors de la préparation, pourront se rapprocher de l'équipe pro.