Section Paloise : « J'ai perdu quelque chose de moi dans cette saison » avoue Bernard Pontneau

Le président de la Section Paloise, Bernard Pontneau, a longuement débriefé la saison écoulée. Parmi les déceptions : le niveau des recrues, les comportements hors-terrain, et les tentatives de déstabilisation autour du club.

Pau, France

Une saison « excessivement pénible », « très décevante », le président de la Section Paloise Bernard Pontneau n'a pas pris de gants pour tirer le bilan d'un exercice achevé à la 11e place par les Vert et Blanc. Voici ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Bernard Pontneau.

Un groupe qui n'a pas répondu aux attentes

Bernard Pontneau estime que la première cassure a eu lieu lors de la défaite à domicile face à Clermont. L'enchaînement derrière a produit « une sorte de psychose » plongeant le groupe dans le doute. Ajoutez à cela « des recrues qui ont déçu », une infirmerie longtemps trop garnie et une saison 2018/2019 – et une non-qualification – sans doute pas totalement digérée, c'est le cocktail de l'échec selon le président.

Parmi les remèdes, le club compte maintenant serrer la vis concernant le « comportement hors-terrain » des joueurs. « C'est une partie qui a été très mal vécue à titre personnel, reconnait Bernard Pontneau. On avait été relativement préservé jusque-là, et là, certains comportements ont été indigne de nos valeurs et du comportement tout simplement d'un sportif de haut-niveau. Ça c'est fini, terminé, c'est faute professionnelle. Je le dis clairement ça va être un gros chapitre de travail, ce comportement hors-terrain sera sous investigation permanente. Ceux qui ne font pas le job, ne sont pas exemplaires, il y aura peut-être des procès, mais tant pis, ça fait partie des valeurs du club ».

L'organisation sportive et le recrutement

Comme attendu, Bernard Pontneau a conforté Fred Manca et Nicolas Godignon dans leurs fonctions pour la saison prochaine. Il a aussi précisé que les prérogatives de Conrad Smith qui avait rejoint le staff cette saison seront élargies, il intégrera notamment la cellule de recrutement avec les co-entraîneurs. C'est Nicolas Godignon qui aura la responsabilité du centre de formation dans un premier temps, avant que Thomas Domingo n'obtienne les diplômes nécessaires pour prendre le relais.

Concernant le recrutement, le président a confirmé les signatures des piliers Lucas Pointud, Mohamed Boughanmi et du All Black Ben Smith. Cela fait 9 recrues au total pour la saison prochaine. Benson Stanley sera joker coupe du monde lorsque Jale Vatubua sera retenu avec sa sélection. Le club pourrait encore se renforcer en 2e ligne. Enfin, le demi de mêlée Julien Blanc n'est pas conservé par la Section Paloise et va prendre la direction de Brive. Des discussions sont entamées avec les joueurs à potentiel (Lespiaucq, Hastoy, Daubagna, Malié) pour les faire prolonger, ils seront en fin de contrat à l'été 2020.

Mohamed Boughanmi, Ben Smith et Lucas Pointud © AFP - © Montage / AFP

La préparation de la saison 2019/2020

Pour préparer la saison prochaine, particulière avec la Coupe du monde au milieu, le staff se retrouvera dès le 28 juin prochain. Les joueurs suivront le 1er juillet, dans un centre d'entraînement rafraîchi et agrandi, pensé pour devenir un vrai lieu de vie pour tous les salariés de la Section. L'équipe partira en stage à la Teste-de-Buch (Gironde) du 21 au 26 juillet avant trois matchs amicaux début août, à Ger contre Mont-de-Marsan, à Bayonne contre l'Aviron le 9 août, puis à Tarbes contre le Racing 92, le 16.

Le club a demandé à la Ligue Nationale de Rugby que la majorité des grosses affiches au Hameau la saison prochaine soient programmées entre les mois d'octobre et de janvier, pour éviter la concurrence de l'océan ou de la montagne à d'autres périodes. Bernard Pontneau estime à environ 600.000 euros les pertes liées à la billetterie alors que le club devrait clôturer la saison avec un déficit avoisinant les 900.000 euros.

Une saison éprouvante sur le plan personnel

« Des choses m'ont profondément dégoûtées » reconnait aussi Bernard Pontneau qui confie avoir été tenté de passer la main. « J'ai perdu quelque chose de moi dans cette saison » poursuit le président, qui n'a pas supporté les tentatives de « déstabilisation permanente et néfaste de l'extérieur », « des bruits de fosse sceptique » que l'équipe et le club ont subi « de la part de prédicateurs qui disent : "Je le savais, je vous avait bien dit qu'il allait pleuvoir"... « Méfiez vous de ces gens là » a tempêté l’œil noir Bernard Pontneau. « Il y a une partie de sa personne qu'il faut mettre sur le billot et sacrifier à la science... ou la la Section » sourit finalement Bernard Pontneau, prêt à s'investir pour la saison prochaine.