La Section Paloise s'est inclinée ce mercredi soir 21-14 sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais pour son premier match de préparation. Les Béarnais ont inscrit deux essais et veulent retenir, malgré les scories et la défaite, la volonté de produire du jeu.

Bayonne, France

Pour le premier de ses deux matchs de préparation avant la reprise du Top 14 le 25 août sur la pelouse de l'UBB, la Section Paloise a perdu à Bayonne. Une défaite trois essais à deux dans un match globalement équilibré où les Palois ont eu la possession du ballon et l'initiative du plus grand nombre d'offensives au large. Les Basques ont en revanche dominé les zones d'affrontement et logiquement semblé plus frais par moments. Il reste maintenant un dernier galop d'essai aux joueurs de Simon Mannix, jeudi prochain à Gaillac face au Stade Toulousain (18h30) pour trouver les bons réglages avant le début des choses sérieuses.

Simon Mannix : « J’attends bien évidement beaucoup mieux de mes joueurs dans 10 jours face à Toulouse. »#ABSP#EnVertEtContreTous — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) August 8, 2018

Les points

Aviron Bayonnais : Trois essais de Duhau (28e), Koster (60e) et Boutaty (72e) ; trois transformations de Saubusse (29e) et Du Plessis (61e, 73e).

Section Paloise : Deux essais de Colombet (37e) et L. Rey (63e) ; deux transformations de Hastoy (38e) et Taylor (64e).

Les réactions

Simon Mannix, manager de la Section Paloise

"J'ai vu notre structure de jeu plutôt pas mal pour une première sortie" Copier

Julien Fumat, 3/4 centre de la Section Paloise

"Il faut qu'on enclenche la marche avant pour se mettre en mode championnat" Copier

Julien Fumat était capitaine face à l'Aviron. © Radio France - DG

Julien Blanc, demi de mêlée de la Section Paloise

"On a réussi à avoir beaucoup de surnombres, pas à les concrétiser" Copier