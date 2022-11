Section Paloise : Jordan Joseph et Émilien Gailleton à nouveau appelés avec le XV de France

Les semaines se suivent et se ressemblent à la Section Paloise ! Une victoire le week-end – face à l'UBB cette semaine (33-7) –, et Émilien Gailleton et Jordan Joseph appelés avec les Bleus dans la foulée ! Comme après le succès à La Rochelle , l'encadrement du XV de France de rugby fait appel aux deux Béarnais pour la semaine de préparation du match face à l'Afrique du Sud. Et comme la semaine dernière, on saura en milieu de semaine s'ils restent à Marcoussis jusqu'au bout, ou bien s'ils auront droit cette fois à quelques jours de vacances, sans match de Top 14 le week-end.

Gailleton encore marqueur

Une chose est sûre, la constance des deux joueurs dans leur performance incite le staff tricolore à faire appel à eux. Jordan Joseph, toujours aussi important offensivement (52 mètres gagnés face à l'UBB) a cette fois également livré une performance défensive de premier plan : 6 plaquages réussis (100%) et 3 ballons grattés. Pour le jeune 3/4 centre, remplaçant finalement très vite entré en raison de la blessure de Jale Vatubua, la prestation est une nouvelle fois remarquable, et couronnée d'un essai opportuniste, son 4e déjà cette saison en huit apparitions.

