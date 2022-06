Section Paloise : Julien Delannoy libéré de sa dernière année de contrat

Le deuxième-ligne Julien Delannoy, arrivé en 2018 à la Section Paloise en provenance de Montpellier, est libéré de sa dernière année de contrat par les Vert et Blanc. Il aura disputé 48 matchs en 4 saisons avec la Section.

Julien Delannoy (à gauche) a porté à 48 reprises le maillot vert et blanc

La décision a été prise d'un commun accord. Après 4 saisons et 48 matchs sous le maillot vert et blanc, Julien Delannoy quitte la Section Paloise avant la fin de son contrat, prévue dans un an. Le club le libère de sa dernière année pour lui permettre de s'engager avec une autre équipe, précise la Section dans un communiqué.

Le deuxième ligne âgé de 27 ans était arrivé en 2018 en provenance de Montpellier.