Section Paloise : l'ancien pilier du club Lourens Adriaanse met un terme à sa carrière pour soigner un cancer

Les larmes aux yeux, le pilier sud-africain Lourens Adriaanse a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière de rugbyman professionnel. Il annonce être atteint d'un lymphome, une forme de cancer, et suivre un traitement depuis plusieurs moisu À 34 ans, celui qui en quatre saisons entre 2017 et 2021 a su conquérir le cœur des supporters Vert et Blanc au fil du temps, grâce notamment à sa tenue en mêlée et ses passes sur le pas, pense désormais à se soigner, son "but ultime", avant de reprendre ses études d'expert-comptable.

ⓘ Publicité

"J'ai un cancer, mais je vais m'en débarrasser"

"Il y a deux mois, on m'a diagnostiqué un lymphome, c'est une forme de cancer. Ça a été des mois difficiles, j'ai commencé un traitement et pour l'instant ça se passe très bien, j'en suis presque à la moitié", détaille Lourens Adriaanse dans cette vidéo où il peine à contenir ses larmes. Il explique ensuite avoir donc pris la décision de mettre un terme à sa carrière pour se concentrer à 34 ans sur "ce qui compte le plus : ma santé, ma famille". "J'ai eu énormément de chance d'avoir une si belle et longue carrière, poursuit le sud-africain, rugbyman ça ne commence pas au premier jour d'un contrat professionnel, mais dès la première fois où on joue avec un ballon, et cela représente plus de 25 ans de ma vie".

L'ancien palois confie se sentir "privilégié" d'être aussi bien entouré, par sa famille bien sûr, ses amis et tous ses coéquipiers des Sharks de Durban. "Ma vie a changé, mais ça va aller mieux. J'ai un cancer, mais je vais m'en débarrasser", assure le pilier qui formule aussi une demande à tous ceux qu'il va maintenant croiser : "Je veux que tous ceux que je connais, ceux avec qui j'ai joué, continuent de me traiter, de me parler de la même façon. C'est dur quand on a un cancer de voir le regard des autres changer. Moi je me sens toujours le même !"

"Un monstre de caractère, une inspiration"

Yannick Bru, ancien entraîneur de l'Aviron Bayonnais, aujourd'hui consultant auprès des Sharks a découvert Lourens Adriaanse ces derniers mois : "en Top 14, il nous avait fait beaucoup de mal quand on l'a joué avec Bayonne, mais ces derniers temps j'ai surtout découvert l'homme". "Il nous a annoncé sa décision de stopper il y a quinze jours, raconte à France Bleu Béarn Bigorre Yannick Bru, je dois dire que la dignité et la force de caractère qu'il montre pour affronter cette situation sont remarquables. Je l'ai vu au quotidien venir travailler sur les bancs de musculation du club, entre ses séances de chimio, et parfois avec les stigmates de ces séances, c'est un exemple de résilience".

Yannick Bru confie aussi tout le soutien dont bénéficie Lourens Adriaanse auprès des siens : "d'abord bien sûr les siens, sa famille, ceux qui ont le même sang que lui ; mais je sais aussi qu'il s'appuie sur le staff médical des Sharks, à la fois des médecins, des psychologues, des gens compétents et sensibles à sa situation. Par son attitude il fait l'unanimité, c'était le cas en tant que joueur, et dans le combat qu'il mène aujourd'hui, ça a encore renforcé tout le respect que les gens ont pour lui. Dans nos petits problèmes du quotidien, voir ce monstre de caractère, c'est une inspiration".