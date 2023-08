Section Paloise : l'Argentin Facundo Gigena pour consolider la première ligne

La Section Paloise se renforce au poste de pilier gauche. Le club béarnais a annoncé ce jeudi 3 août l'arrivée de l'Argentin Facundo Gigena en qualité de joueur supplémentaire. Il a 28 ans, il mesure 1m83 pour 119 kilos. La saison passée et depuis 2021 il portait le maillot – déjà vert – des London Irish, et avant cela celui de Leicester pour au total un peu plus de 50 matchs de championnat d'Angleterre, mais moins d'un tiers en tant que titulaire. Il compte aussi 7 sélections avec les Pumas en 2021. À son poste la Section Paloise va devoir faire ses prochains mois sans Siegfried Fisi'ihoi, mobilisé par la Coupe du monde, et Nacho Calles, blessé au tendon d'Achille cet été.

La réaction du manager Sébastien Piqueronies

Dans le communiqué du club , le manager Sébastien Piqueronies détaille : "nous avons pris le temps pour chercher le profil le plus en lien avec nos attentes et nos besoins. Les sélectionnés pour la Coupe du Monde et la lourde blessure de Nacho Calles ont renforcé la nécessité de consolider notre première ligne. Facundo est un joueur plein de détermination qui dispose d’un bagage certain à très haut niveau. Nous sommes très heureux d’accueillir ce joueur expérimenté et valeureux".