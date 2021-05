Section Paloise : l'enfant du club Julien Fumat annonce son départ à la retraite en fin de saison

Après 16 saisons passées à la Section Paloise (et même un peu plus), Julien Fumat va tirer sa révérence. Le joueur l'annonce ce lundi midi dans un message posté sur les réseaux sociaux du club. "Il est temps pour moi de vous annoncer que je ne serai plus un joueur de la Section Paloise l’année prochaine, cela signifie que je prends ma retraite de joueur de rugby professionnel et que ce maillot aura été mon seul et unique à ce niveau", explique Fumat, enfant de la Section Paloise, arrivé au club en cadet et qui depuis n'a jamais quitté le maillot des Vert et Blanc. Originaire de Gayon, il touche ses premiers ballons à l'école de rugby de Lembeye avant de rejoindre la Section. Il a connu sa première avec les pros en 2005, pour un match de Challenge Européen face aux London Irish, et depuis, il affiche 308 matchs au compteur, 39 essais inscrit pour "son" club. Revenu de divers pépins physiques cette saison, il postule pour les deux derniers matchs de saison régulière, et pour un départ en beauté avec l'objectif de maintenir la Section Paloise.

Le message de Julien Fumat

"Il est temps pour moi de vous annoncer que je ne serai plus un joueur de la Section Paloise l’année prochaine. Cela signifie que je prends ma retraite de joueur de rugby professionnel et que ce maillot aura été mon seul et unique à ce niveau.

Je tiens à adresser un immense merci à toutes les personnes que j’ai eu le plaisir de croiser, de rencontrer, d’affronter. Toutes celles avec qui j’ai eu la chance de jouer, de travailler, de partager des moments sur et en dehors du terrain. Celles et ceux qui m’ont soutenu de près ou de loin et qui m’ont permis d’évoluer aussi bien en tant que joueur et que personne. J’ai essayé de me servir et de me nourrir de tout ce que vous m’avez donné, dans les bons moments mais aussi dans les plus compliqués. Famille, amis, proches, coéquipiers, coachs, collègues, présidents mais également adversaires, partenaires, bénévoles et supporters du club, sachez que vous m’avez beaucoup apporté et que j’en ai toujours été conscient.

Durant toute ma carrière, j’ai fait le choix de rester ici pensant que l’herbe n’était pas forcément plus verte ailleurs. Aujourd’hui, j’en suis toujours convaincu. Nous avons tout ce qu’il faut pour faire pousser l’une des plus vertes de France

Notre territoire, notre identité, nos valeurs, notre passion et notre amour pour ce club me font fermement croire que les années à venir seront verdoyantes.

Tots amassa, qu’i podem créder !

Deu hons deu còr, mercés a totas e a tots !

Adishatz"