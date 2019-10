Section Paloise : l'équipe japonaise des Yamaha Jubilo en amical au Hameau

Pau, France

La Section Paloise et le club japonais des Yamaha Jubilo vont se retrouver en novembre prochain au Hameau. L'année dernière, des échanges techniques avaient eu lieu, précise la Section, et cette année, les deux équipes vont se retrouver pour une rencontre amicale de préparation, le mardi 19 novembre à 20 heures au Hameau, alors que le vendredi 22, la Section jouera face à Calvisano en Challenge Cup.

Oloron aussi de la partie

Les Yamaha Jubilo disputent la Top League, le championnat japonais, et comptent notamment dans leurs rangs l'arrière international star de la Coupe du monde 2015, Ayumu Goromaru.

Avant le match entre la Section et les Yamaha Jubilo à 20 heures, Oloron affrontera une équipe B de la formation japonaise en "lever de rideau" à 17h45.

Infos pratiques

Entrée gratuite pour les abonnés et les partenaires de la Section et du FC Oloron sur présentation de leur carte 2019-2020 ; entrée générale : 10€ pour les 2 matchs, 5 euros pour les 12-18 ans et étudiants, gratuit pour les moins de 12 ans ; uniquement la tribune Honneur sera ouverte, placement libre dans cette tribune.