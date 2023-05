Section Paloise : l'équipe-type de la saison France Bleu Béarn Bigorre/Sud Ouest

On a longtemps phosphoré, débattu, pinaillé pour combler nos divergences de point de vue, à l’image du championnat réalisé par la Section Paloise. La composition du XV-type de sa saison nous est cependant apparue évident sur certains points. Bien moins sur d’autres, donc. Comme en deuxième ligne, où Tagitagivalu était en balance avec Metz voire Grondona, au vu de l’époustouflante pige de l’Argentin. Autre pierre d’achoppement, le choix cornélien entre Papidze et Tokolahi à droite de la mêlée béarnaise. Pour le reste, et à défaut de mieux à l’ouverture, l’alignement avec notre confrère de Sud Ouest, Georges Lannessans, fut presque parfait. Au final, l’équipe-type proposée par nos deux médias ressemble à s’y méprendre à celle qui a clôturé la saison. Un exercice qui s’est terminé bien mieux qu’il n’avait commencé.

Le XV-type de la saison de la Section Paloise, par France Bleu Béarn Bigorre et Sud Ouest. - © Infographie Sud Ouest

1. Ignacio Calles

Cette saison, Calles a fait ce qu’on attendait de lui. En prenant le meilleur sur un Fisi’ihoi vieillissant, l’international argentin de 27 ans a franchi un cap. Pilier le plus utilisé de la saison, le gaucher de la Section fut à la base de son redressement en mêlée. Inamovible titulaire au cours de 11 des 12 dernières journées, il incarne la montée en puissance d’un paquet d’avants parti de loin pour finir bien mieux.

2. Lucas Rey

Ce fut la saison de la confirmation pour le talonneur aux 150 matchs sous le maillot palois. Un chiffre l’illustre : il cumule le temps de jeu (1019 minutes) des deux autres talonneurs de l’effectif, Youri Delhommel et Romain Ruffenach. Leader par l’exemple, plutôt fiable au lancer (plus de 80% de touches réussies), il est le meilleur plaqueur palois hors joueurs de la 3e ligne (plus de 7 par match en moyenne), et un de ceux à avoir gratté le plus de ballons (11).

3. Guram Papidze

L’international géorgien partait outsider mais a pris le meilleur sur Siate Tokolahi, son concurrent au poste. Très peu pénalisé en mêlée, Guram Papidze est monté en puissance dans le jeu courant pour atteindre le rendement que l’on attendait de l’ex-Rochelais. Une progression à confirmer pour un pilier assez complet.

4. Guillaume Ducat

Empêché, la saison dernière, par une rupture des ligaments croisés, le Tarbais a exprimé tout son potentiel cette saison. Il est le joueur du championnat à prendre le plus de ballons en touche par match (plus de 6 en moyenne), le 5e meilleur contreur également. La commotion de Steven Cummins l’a amené à jouer d’autant plus sur la deuxième partie de saison.

5. Lekima Tagitagivalu

Fabrice Metz aurait donc très bien pu ravir la place du Fidjien dans ce XV type. La différence ? L’abattage d’un joueur encore un peu indiscipliné et maladroit (même s’il y a du mieux), mais dont l’impact physique a densifié le pack palois. Peut-être moins efficace que l’Alsacien en mêlée, Tagitigivalu n’en demeure pas moins un deuxième ligne complet, fort de son profil de troisième ligne. En dépit de son déchet (19 ballons perdus), sa puissance et ses qualités de gratteur (12 cette saison) lui permettent de prendre le meilleur sur la concurrence.

6. Luke Whitelock

De l’aveu même de ses coéquipiers, Whitelock est un régulateur important du jeu de la Section, un "papa" du pack. Il tourne à plus de 8 plaquages par match, avec l’obsession de vite se replacer pour gratter ou ralentir la sortir de balle. Le tout sur 70 minutes jouées en moyenne… Forcément précieux en troisième ligne. Le deuxième meilleur contreur de l’effectif est aussi un piston essentiel de son alignement.

7. Reece Hewat

Malgré la concurrence au poste, l’Australien s’est imposé de par une activité débordante. Son rendement rassurant (9,26 plaquages/match), son taux de réussite au plaquage (89%) et sa mobilité, ont érigé l’ex-Aurillacois en un des leaders de la défense paloise. En dépit d’une discipline encore améliorable (0,89 pénalité par match), le joueur de 25ans est le complément idéal du reste de cette troisième ligne-type.

8. Beka Gorgadze

C’est lui, le taulier ! Et c’est peut-être encore plus visible quand il ne joue pas, tant son absence fait défaut à la Section : sur les sept matchs de championnat qu’il a manqué, Pau en a perdu six. Il est l’avant le plus utilisé de l’effectif béarnais, celui qui gagne le plus de mètres (546 m), et qui a battu le plus de défenseurs cette saison (53). Défensivement, il est dans le top 10 des plaqueurs du championnat (plus de 10 par match). Une ligne de stats complète pour un capitaine exemplaire.

9. Thibault Daubagna

L’arrivée de Dan Robson dans ses pattes a changé la face de la saison de Thibault Daubagna. Soumis à une nouvelle concurrence, le demi de mêlée est redevenu le leader attendu par le staff. À l’image de son match stratosphérique de samedi, face à Montpellier, l’enfant du club a assumé son statut au moment où la Section en avait le plus besoin. Rapide et précis dans la distribution, efficace et pertinent dans ses choix de jeu au pied et leader du vestiaire béarnais, le joueur de 29 ans fut décisif dans le redressement sectionniste de cette fin de saison.

10. Zack Henry

Le successeur d’Antoine Hastoy n’a pas tout à fait répondu aux attentes. Capable de quelques coups d’éclat - comme à Saint-Sébastien face à Bayonne ou contre La Rochelle à Pau - coupable de grosses contre-performances - notamment à Perpignan et Brive - Zack Henry a bénéficié d’une confiance de la part de son staff ayant fait défaut à son concurrent Thibault Debaes. Il y a en revanche un secteur où il a toujours été au rendez-vous : celui du jeu au pied. Le passage du futur ouvreur du Stade Français laissera néanmoins un goût d’inachevé.

11. Daniel Ikpefan

Sa dernière sortie sous le maillot palois, ce samedi face à Montpellier, laissera beaucoup de regrets. Auteur d’un nouvel essai (son 7e en 11 matchs), l’ex-Toulonnais est le joueur de Top 14 le plus efficace de ceux qui ont disputé au moins 10 matchs (0,63 essai/match). Un opportunisme précieux pour un joueur de rotation devenu l’une des grosses satisfactions de cette saison.

12. Tumua Manu

S’il n’a pas toujours affiché son niveau de la saison passée, sa ligne de stats parle pour lui. 4e au nombre de mètres gagnés (38 en moyenne par match), 4e au nombre de franchissements de la ligne d’avantage (4,5 fois par match), 4e au nombre de défenseurs battus (29), Manu s’appuie sur une puissance et une explosivité aussi utilisées face aux défenses adverses. Le Tongien a souvent facilité le travail de ses coéquipiers, à l’image de son statut de meilleur gratteur palois avec 15 prises au total cette saison.

13. Émilien Gailleton

"Pépite", "Ovni" : les superlatifs manquent pour louer la révélation de cette saison de Top 14. Pour sa première année à ce niveau, l’ex-Agenais de 19 ans s’est tout simplement imposé comme le meilleur marqueur du championnat (14 essais). Joueur complet, bon défenseur, finisseur de génie, et doté d’une intelligence et d’une maturité rare pour son âge, le capitaine de l’équipe de France espoirs, qui a rempilé jusqu’en 2026, incarne le projet porté par Sébastien Piqueronies.

14. Clément Laporte

Clairement une des meilleures recrues de la saison, et pas seulement pour ses 6 essais marqués. Arrivé en tant qu’arrière, comme en attestent ses six premières titularisations, il s’est finalement épanoui à l’aile où il a été aligné 14 fois sur ses 15 autres feuilles de match. Le troisième joueur le plus utilisé de l’effectif (1497 minutes) a battu 35 défenseurs sur la saison, le troisième meilleur total palois, gagnant 46 mètres en moyenne par match (troisième aussi). Une adaptation éclair et une belle promesse pour l’avenir.

15. Jack Maddocks

Ça valait le coup d’attendre ! Après une première saison paloise quasi-blanche (4 matchs), l’international australien (7 sélections) a rattrapé le temps perdu en s’imposant à l’arrière. Deuxième meilleur finisseur palois de la saison avec Ikpefan (7 essais), le meilleur franchisseur de la Section a brillé sous les ballons hauts, et s’est notamment distingué par la qualité de son jeu au pied de pression. Même si Maddocks a mieux commencé cette saison qu’il ne l’a terminé.