Section Paloise : l'ouvreur anglais Joe Simmonds, première recrue officielle pour 2023/2024

Joe Simmonds est la première recrue de la saison 2023/2024 de la Section Paloise. L'ouvreur anglais de 26 ans arrive en provenance d'Exeter, son club formateur et de toujours, annonce le club béarnais ce mardi 30 mai. International U20, il compte plus de 100 matchs dans le championnat d'Angleterre (remporté en 2017 et 2020), et une trentaine en Champions Cup (remportée en 2020). Numériquement, il vient compenser le départ de son compatriote Zack Henry vers le Stade Français. Joe Simmonds a signé un contrat de deux ans avec la Section Paloise.

La réaction de Joe Simmonds

Pour le club, l'ouvreur-buteur a réagi : "J’évolue en Premiership depuis un moment maintenant et le Top 14 est un championnat qui m’attire beaucoup, tout comme le club de Pau. L’effectif est intéressant avec des jeunes joueurs et d’autres expérimentés. Je pense pouvoir apporter du leadership à l’équipe en donnant beaucoup sur le terrain et aider les jeunes joueurs à grandir. C’est une formidable opportunité de pouvoir jouer à la Section en Top 14."

La réaction de Sébastien Piqueronies

Le manager des Vert et Blanc a détaillé pour le club le choix de faire confiance à l'Anglais : "L’arrivée de Joe Simmonds s’annonce comme une formidable plus-value dans notre effectif. Au-delà du joueur expérimenté et talentueux, c’est un authentique leader qui a gagné des titres qui nous rejoints. Nos jeunes joueurs au poste vont beaucoup apprendre à ses côtés, notre jeunesse a besoin de s’appuyer sur ce type de profil pour grandir. Nous avons hâte de le retrouver pour la pré-saison et débuter notre aventure béarnaise !"