Section Paloise : la Challenge Cup débutera au Hameau face à Worcester

Antoine Hastoy et la Section avaient croisé la route d'un autre club anglais la saison dernière, Leicester.

On connait désormais le calendrier de la Challenge Cup 2020/2021. La formule a changé, et il faut désormais en passer par une phase préliminaire raccourcie avant, éventuellement, une accession en huitièmes de finale où seront également reversés des clubs issus de la Champions Cup. Lors du tour préliminaire, la Section devra ferrailler avec deux clubs anglais : Worcester et les London Irish.

Quatre matchs pour se qualifier

Cette Challenge Cup commencera pour la Section Paloise le 12 décembre (21 heures) face à Worcester. Le club qui a terminé 9e du dernier championnat d'Angleterre compte notamment dans ses rangs l'ouvreur international écossais Duncan Weir. La semaine suivante, les Palois iront défier les London Irish, promu la saison dernière, et au recrutement ambitieux. Les matchs retour auront lieu le mois suivant.

Cette phase préliminaire comporte au total 14 clubs, les huit meilleurs accéderont aux matchs à élimination direct, les quatre meilleurs recevront en 8e de finale. Les quatre autres se déplaceront chez un club reversé de Champions Cup.

Le calendrier complet