Section Paloise : défaite face à Bayonne en match de préparation à Lourdes (26-33)

La Section Paloise est toujours en rodage, et c'est bien normal diront les plus optimistes, la reprise n'est que dans deux semaines. Au stade Antoine-Béguère de Lourdes face à Bayonne, elle a été d'abord dominée par son voisin avant de répondre... et de craquer à la fin.

Bayonne démarre plus fort et la Section subit. Les deux premiers essais sont Basques (0-14, 24e). Le réveil intervient enfin sur le renvoi où au bout d'une séquence de pick and go, Mickaël Capelli marque le premier essai des Béarnais (7-14, 29e). Eclaircie de courte durée, Bayonne va plus vite et tape plus fort, la Section comble les brèches mais craque encore deux fois (7-26, 38e).

L'entame de 2e période est bien meilleure. Si deux touches sifflées pas droites perturbent les lancements palois dans les 22m adverse, Joe Simmonds se signale grâce à une interception pour réduire l'écart (14-26, 50e). Les Palois monopolisent le ballon et trouvent une nouvelle ouverture sur un petit jeu au pied par-dessus de Robson, aplati par Mathias Colombet (21-26, 63e). Tout va mieux, et Robson, petit côté, décale Luke Whitelock qui plonge en coin (26-26, 72e). Sur l'action, un jaune de chaque côté (Colombet chez les Vert et Blanc), les esprits se sont échauffés une fois l'essai validé. Mais la Section craque, à une minute de la fin, et s'incline au final, 26-33.

Avant la reprise du Top 14, le 19 août à Castres, les Béarnais vont défier les Tarnais à Lacaune la semaine prochaine, dans le cadre du trophée Vaquerin.

L'équipe de la Section Paloise en 1e période

15. Despérès ; 14. Colombet, 13. Ezeala, 12. Decron (Vatubua, 5e), 11. Carol ; 10. Debaes, 9. Daubagna ; 7. Tlili, 8. Hewat, 6. Hamonou ; 5. Capelli, 4. Cummins ; 3. Corato, 2. Ruffenach, 1. Sénéca.

L'équipe de la Section Paloise en 2e période

15. Maddocks ; 14. Arfeuil (Vatubua, 65e), , 13. Ezeala (Colombet, 58e), 12. Vatubua (Arfeuil), 11. Carol (Despérès, Tshimanga, 75e) ; 10. Simmonds, 9. Robson (Souverbie, 75e) ; 7. Bouhier, 8. L. Whitelock, 6. Puech ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3. Tokolahi, 2. Rey, 1. Thompson-Stringer (Parrou, 75e).