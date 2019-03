Section Paloise : le 3e ligne All Black Luke Whitelock signe pour trois saisons

Luke Whitelock, ici face à Dany Priso et au XV de France en 2017.

Pau, France

La Section Paloise comptera prochainement un All Black de plus dans ses rangs. Le président Bernard Pontneau a confirmé ce jeudi la signature du 3e ligne Luke Whitelock. Il arrivera dès la fin de son contrat avec la fédération néo-zélandaise de rugby à l'automne prochain et s'est engagé pour les trois prochaines saisons.

Sept sélections chez les All Blacks

À 28 ans, il porte actuellement les couleurs de la province des Highlanders. Titulaire à sept reprises au centre de la 3e ligne des All Blacks, Luke Whitelock (1m90, 104 kilos) est le troisième de sa fratrie à avoir porté le maillot à la fougère. Il a notamment été capitaine des "Baby Blacks" champions du monde junior en 2010, avant de connaître sa première sélection en 2013. Puis il a retrouvé la sélection en 2017, où il a notamment disputé le test-match "non officiel" face au XV de France en novembre à Lyon, durant lequel il a endossé le rôle de capitaine.

Il retrouvera en Béarn son compatriote Ben Smith, également annoncé à la Section pour une pige la saison prochaine, tout comme les recrues déjà officialisées : Denis Marchois, Alexandre Dumoulin et Sigfried Fisi'ihoi.