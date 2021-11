Section Paloise : le 3e ligne Giovanni Habel-Kuffner retenu avec les Barbarians pour affronter les Tonga

Giovanni Habel-Kuffner va très prochainement intégrer le club fermé des Baabaas, cette sélection où l'on ne vient que sur invitation, et où on est prié d'apporter ses chaussettes. Le 3e ligne samoan de la Section Paloise a été retenu par le duo d'entraîneurs Christian Labit et Xavier Garbajosa pour le match des Barbarians prévu face aux Tonga samedi 13 novembre à Gerland. Il y côtoiera notamment Morgan Parra, Henry Chavancy ou encore Iosefa Tekori.

21 joueurs convoqués... pour le moment

Les Barbarians français disputeront là le 61e match de leur histoire. Depuis l'origine cette sélection cultive son côté atypique, la bonne humeur dans le groupe et favorise le jeu de mouvement. Elle a pour but de réunir des joueurs d'expérience, internationaux ou non, des jeunes en devenir, et s'ouvre aussi à des joueurs étrangers emblématiques du championnat de France, tous garants de "l'esprit Baabaas". C'est ainsi que Giovanni Habel-Kuffner, depuis 7 ans à la Section Paloise, pourra porter haut les chaussettes des Vert et Blanc pour accompagner le maillot aux tons bleus des Baabaas.

Pour l'heure il est le seul palois appelé, mais 21 joueurs seulement ont été appelés, autant dire que d'autres noms seront révélés ces prochains jours.

Les joueurs jusqu'ici convoqués pour affronter les Tonga

Morgan Parra (Clermont), Félix Lambey (LOU), Toby Arnold (LOU), Saïd Hirèche (CAB), Nolann Le Garrec (Racing 92), Clément Laporte (LOU), Mathieu Acebes (USAP), Thomas Combezou (CO), Iosefa Tekori (Toulouse), Guillaume Marchand (LOU), Clément Maynadier (UBB), Arthur Joly (USAP), Jefferson Poirot (UBB), Enzo Hervé (CAB), Mathieu Hirigoyen (BO), Romain Sazy (La Rochelle), Arthur Bonneval (Toulouse), Quentin Bethune (Stade Français), Henry Chavancy (Racing), Joe Ravouvou (Bayonne), Giovanni Habel-Kuffner.