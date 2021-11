Section Paloise : le bilan du président Bernard Pontneau après les dix premières journées

La Section Paloise s'est imposée 33-21 ce samedi face au Biarritz Olympique, après s'être fait peur en début de deuxième période. À l'issue du match le président des Vert et Blanc, Bernard Pontneau, est revenu pour France Bleu Béarn Bigorre sur le match, l'ambiance, et ce qui attend la Section dans les semaines et les mois à venir.

Sur le match contre le BO : "Bravo la conquête"

La Section est passée par toutes les émotions pour s'imposer, à cause d'un gros passage à vide au retour des vestiaires que regrette Bernard Pontneau : "On est les spécialistes des temps faibles... Tout le monde en a, certes, mais je trouve qu'on devient facilement fébrile. 14 points en dix minutes, à ce niveau, c'est énorme. Et je pense que c'est mental plus que physique, parce qu'on voit bien après qu'on est pas plus fatigué. On le sait, on l'a analysé, je pense que c'est peut-être inconscient aussi chez certains mecs, avec lesquels on souffre depuis deux ans. Il faut se débarrasser de ça parce que sur ce match aussi on montre qu'on peut être beaucoup mieux que ça. Bravo la conquête, c'est ça qui nous remet dans le match, et tant mieux finalement, parce que la conquête c'est du travail, un travail collectif. Ce qui se dégage de ce groupe depuis le début de la saison c'est l'état d'esprit, et que la solution elle sera toujours collective".

Sur l'ambiance au Hameau : "On a pris une leçon"

Durant le match, difficile de faire abstraction des 400 supporters du BO réunis derrière un en-but qui ont chanté de la première à la dernière seconde, faisant pas moment – pour ne pas dire souvent – plus de bruit que le reste du Hameau qui heureusement s'est ressaisi quand la Section Paloise a passé la seconde. Cela n'a pas échappé au président des Vert et Blanc : "On a failli perdre le match dans les tribunes. Pendant le match et après, ils ont toujours été dans la ferveur et la vocifération avec leur équipe. Je crois que là on a pris une leçon".

Sur le bilan des 10 premières journées : "Le premier qui a l'œil trop pétillant de satisfaction, il se fera calmer"

Après dix journées de championnat la Section Paloise affiche un bilan à l'équilibre de cinq victoires pour cinq défaites. Le deuxième meilleur temps de passage depuis la remontée du club dans l'élite. Pas de quoi soulever un enthousiasme démesuré pour Bernard Pontneau : "Il y a presque un regret sur le match de Bordeaux-Bègles, qui se joue sur une interception, après avoir chacun eu une mi-temps. Sur certaines prestations il y avait mieux à faire, c'est sûr, mais restons sur le positif, regardons nos carences et avançons, on n'est qu'au tiers de la saison. Huit points d'avance sur la 13e place je ne sais pas si c'est un matelas, je pense qu'il faut rester très modeste. Je vais être très attentif à ça, mais je pense que notre manager l'est aussi : le premier qui a l'œil trop pétillant de satisfaction il se fera calmer. Tout va très vite, on le répète mais tout se resserre, quand les équipes sont au complet, une victoire ou une défaite ça ne tient à rien. Ça sera un combat jusqu'au bout comme l'est ce sport".