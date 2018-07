Pau, France

C'est le premier rendez-vous de la saison pour les supporters, la révélation du nouveau maillot. Côté Section, pas de bouleversement avec toujours du vert, du blanc et le Pic du Midi d'Ossau visible sur les tuniques. Pour autant, l'annonce a fait l'objet d'une attention toute particulière avec une vidéo où l'on peut voir Thibault Daubagna et Thomas Domingo, qui portent les nouveaux maillots, au sommet du Pic. "La volonté c'était bien sûr de se différencier, avec d'une part l'attachement et la fierté de notre territoire avec ce Pic du Midi d'Ossau, et d'autre part montrer les sommets que le club veut atteindre et que les joueurs doivent viser cette saison" explique Yoann Fumeron, responsable merchandising au club.

Un maillot au cœur de la stratégie marketing

Ce maillot c'est évidemment l'objet phare de la boutique du Hameau, travaillé depuis 1 an par les équipes a qui il a fallu 16 versions précédentes avant que la 17 ne soit la bonne. "C'est le produit par excellence qui montre l'attachement d'un supporter à son club, confirme Yoann Fumeron. On veut que notre public soit fier de porter ces couleurs et s'identifie aux tenues que portent les joueurs".

Le maillot n'est pas disponible partout car la Section Paloise préfère garder la main sur la manière dont il est commercialisé. Ainsi, à part la boutique du Hameau seules quelques grandes enseignes de sport de la région et quelques boutiques spécialisées à Paris l'ont en rayon. Et sinon il y a bien sûr la boutique en ligne. Ce maillot il a un prix, 80€ pour les adultes, 65€ pour les enfants, l'objectif du club est d'en écouler 1500 exemplaires cette saison.

Depuis le retour de la Section Paloise en Top 14, les recettes du merchandising ne cessent de croître, elles ont ainsi été multipliées par 4 depuis 2015 et le retour du club en Top 14. "C'est un levier de croissance important, et un levier de visibilité aussi" note Yoann Fumeron, et c'est la raison pour laquelle la Section développe le "co-branding" et s'associe à d'autres marques de la région : Laulhère pour les bérets, Pipolaki pour les bonnets ou encore la cave de Gan Jurançon pour des bouteilles de vin à l’effigie des joueurs de la Section.

Au-delà de ces produits, il y a les "gadgets" traditionnels : briquets, tasses, ballons et même des espadrilles. Des produits à la durée de vie limitée, à un an la plupart du temps, pour régulièrement inciter le supporter à faire un crochet par la boutique pour y laisser quelques euros. Comme pour tous les clubs, la courbe des ventes suit celle du classement de la Section. C'est un des axes de travail majeur du club, installer une marque suffisamment forte et créer des vêtements suffisamment tendances pour qu'ils soient portés en n'importe quelle occasion.