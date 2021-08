Section Paloise : le champion olympique Aminiasi Tuimaba est de retour

Les quarante heures d'avion avalées dans le week-end pour revenir en Béarn n'ont pas eu raison du sourire d'Aminiasi Tuimaba. Le tout frais champion olympique de rugby à 7, après quelques jours passés aux Fidji, est de retour au centre d'entraînement ce lundi. Il est revenu sur sa belle aventure à Tokyo, avant de déjà se projeter avec appétit sur la saison qui l'attend.

"Le plus beau jour de ma vie"

"Les Jeux, ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais jamais je n'aurais pensé y participer, et encore moins être champion olympique", rembobine "Mini". Joueur de 7 avant d'arriver à la Section Paloise, la transition a été difficile à Pau les premiers temps, avant de terminer la saison en boulet de canon. C'est alors avec la plus grande fierté qu'il a reçu la convocation pour représenter son pays aux Jeux de Tokyo : "Il a fallu me réadapter au rugby à 7, mais on avait une équipe tellement géniale que sur le terrain on s'est vite trouvé".

Comme en 2016, les Fidji ont écrasé la concurrence aux Jeux, et surclassé la Nouvelle-Zélande en finale (27-12), "on ne pensait pas faire un tel match et gagner de cette manière, confie modestement Tuimaba, mais en tout cas au pays ça a rendu beaucoup de gens heureux dans cette période difficile, on a donné le sourire à beaucoup de gens, c'est génial".

Déjà prêt à rejouer

À peine de retour en Béarn, il pense déjà à la suite et à la reprise du Top 14 : "Ça va me donner beaucoup de confiance pour la nouvelle saison, de l'expérience aussi. Je suis prêt maintenant, tout ce que j'attends c'est de reprendre et de découvrir aussi mes nouveaux coéquipiers". Il n'oublie pas non plus qu'en novembre la Section Paloise jouera l'étape finale du SuperSevens, le championnat de France de rugby à 7... Avec donc un champion olympique de la discipline comme atout maître.