Section Paloise : le club réfléchit à un joker pour remplacer Colin Slade

Colin Slade va manquer à la Section Paloise, jusqu'aux premières semaines de 2020, au moins. Le Néo-Zélandais est arrêté après avoir subi une troisième commotion cérébrale en 12 mois (à Lyon le 12 octobre dernier). Invité de Stade Bleu Béarn ce lundi soir, le co-manager de la Section Paloise Nicolas Godignon annonce qu'avec son binôme Fred Manca, ils étudient la possibilité de faire appel à un joker pour le suppléer : "On se laisse le temps de regarder la possibilité de le remplacer par un numéro 10 pur jus en joker médical, ensuite on a aussi la chance d'avoir de la qualité chez nos jeunes. Dans ce genre de décision il faut prendre les décisions à froid, même si ça fait déjà quinze jours, il ne faut pas aller trop vite et chercher à tout prix. Donc il faut analyser notre capacité à bien gérer le championnat, et aussi laisser la part belle à nos jeunes pour qu'ils avancent et se forment... On se laisse le temps de réfléchir à tout ça".

Benson Stanley en joueur supplémentaire ?

Quant à la possibilité de permettre au compatriote de Colin Slade, le 3/4 centre Benson Stanley, de prolonger encore un peu son bail avec la Section Paloise, Nicolas Godignon affirme aussi que c'est en réflexion : "en joker médical, c'est une possibilité, mais en joueur supplémentaire jusqu'à la fin de saison, c'est plutôt dans cette optique là qu'on réfléchit". Benson Stanley, arrivé en fin de contrat l'été dernier, était depuis le début de la saison "joker Coupe du monde" de Jale Vatubua. Le retour en Béarn du Fidjien depuis ce lundi entraîne, de fait, la fin de la pige de Benson Stanley à son poste.