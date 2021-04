Section Paloise : le futur manager Sébastien Piqueronies prendra ses fonctions le 1er mai

Après son officialisation fin janvier au poste de manager de la Section Paloise, on connait désormais la date d'arrivée de Sébastien Piqueronies. Il prendra ses fonctions le 1er mai prochain, annonce du club de rugby dans un communiqué ce mardi 6 avril, qui précise qu'il échange déjà régulièrement avec le staff depuis plusieurs semaines. Objectif : assurer le maintien en Top 14.

Le club béarnais, actuellement avant-dernier en Top 14, s'est séparé en décembre des deux managers Nicolas Godignon et Frédéric Manca. Sébastien Piqueronies devra gérer le trio de jeunes entraîneurs composé de Thomas Domingo, Paul Tito et Geoffrey Lanne-Petit.

"Sébastien nous rejoint et apportera son regard neuf sur la situation. Nos joueurs et le staff connaissent la mission à accomplir : assurer le maintien en TOP 14. Il s’agit pour Sébastien d’un premier travail sur le très court terme avant de basculer sur le projet que nous avons bâti ensemble depuis plusieurs semaines", expliquent le président Bernard Pontneau et Pierre Lahore, le directeur général.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un contrat de trois ans

Sébastien Piqueronies, âgé de 43 ans, a signé un contrat de 3 ans. Il était jusque là en charge des équipes de France jeunes et a d'ailleurs décroché deux titres mondiaux en 2018 et 2019 avec le XV de France des moins de 20 ans.