Section Paloise : le groupe pour l'étape finale du SuperSevens

La Section Paloise a dévoilé ce jeudi matin le groupe Vert et Blanc pour la finale du championnat de France de rugby à 7. Antoine Hastoy en fait partie, Mathias Colombet est capitaine.

L'étape finale du SuperSevens, le championnat de France de rugby à 7. La Section Paloise – qui a remporté la première étape de la saison à Aix-en-Provence – entrera en lice, en quart de finale, face à Toulon ce samedi 13 novembre à 15h08. On sait désormais avec quelle équipe puisque le staff palois, emmené par Geoffrey Lanne-Petit, a dévoilé les 13 joueurs retenus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mathias Colombet capitaine

C'est Mathias Colombet, habitué du rugby à 7, qui sera capitaine de cette équipe. Il aura comme vice-capitaine Rayne Barka, qui cette saison suit un double cursus avec la Section Paloise et l'équipe à 7 fédérale. On retrouve aussi plusieurs joueurs du groupe pro : Antoine Hastoy, Alexis Levron, Vincent Pinto... Et des renforts du centre de formation comme Paul Auradou ou Romain Fonnicola. Enfin, le maillot de la Section Paloise pour cette finale du SuperSevens sera dévoilé ce vendredi par le club.

Le groupe de la Section Paloise pour la finale du SuperSevens

Vincent Pinto

Rayne Barka

Reece Hewat

Alexis Levron

Antoine Hastoy

Thibaut Hamonou

Eoghan Barrett

Romain Fonnicola

Hubert Texier

Mathias Colombet

Thibault Debaes

Paul Auradou

Thomas Carol