Section Paloise : le manager Sébastien Piqueronies prolonge jusqu'en 2027

Sébastien Piqueronies et la Section Paloise s'engagent sur le long terme. Le club vert et blanc annonce ce lundi midi la prolongation du manager, arrivé en mai 2021, jusqu'à l'été 2027. Le club souligne "des convictions partagées" entre le boss du sportif et la direction. Depuis son arrivée à Pau l'ex-sélectionneur du XV de France des moins de 20 ans a rajeuni l'effectif, a cherché aussi à retisser les liens du club avec le Béarn. Pour l'heure la situation contractuelle du reste du staff sportif n'est pas évoquée.

La réaction de Bernard Pontneau et Pierre Lahore

Dans le communiqué du club, le président et le directeur général de la Section Paloise : "Prolonger Sébastien est la suite logique du projet d’évolution de la Section enclenché il y a maintenant un peu plus de deux ans. Ensemble, nous avons validé les deux premières étapes, posé des fondations solides. Il était important de se positionner tôt sur la prolongation de Sébastien afin de travailler dans la stabilité et la continuité. Nous croyons fort en notre modèle pour pérenniser la Section en TOP 14 et la rendre toujours plus compétitive. Nos convictions et nos ambitions partagées sont le noyau d’une relation de confiance entre Sébastien et toutes les parties prenantes du club. Place désormais à une nouvelle saison de TOP 14 qui s’annonce encore excitante et pour laquelle notre équipe sera animée d’un esprit de conquêtes."