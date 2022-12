Section Paloise : le manager Sébastien Piqueronies suspendu pour 10 semaines

Le manager de la Section Paloise Sébastien Piqueronies a été sanctionné de 10 semaines de suspension par la commission de discipline de l'EPCR Challenge Cup. La décision est tombée ce jeudi 15 décembre, après le geste du manager lors de la rencontre entre la Section et les Cheetahs, samedi 10 décembre dernier.

A la fin de la rencontre, Sébastien Piqueronies a saisi par le bras l'un des arbitres. Le but de l'audience était de déterminer s'il s'agissait d'une agression physique ou non. La commission de discipline a décidé de qualifier les faits d'inconduite. Elle n'a donc pas suivi le barème prévu des sanctions en cas d'agression. Pas de véritable violence physique retenue, mais plutôt des menaces de la part du manager de la Section envers l'arbitre, une infraction moins grave.

Malgré la requalification, la sanction est tout de même lourde. Sébastien Piqueronies est désormais interdit, pendant 10 semaines, de tout contact en jour de match avec son équipe. Il n'a pas accès à la zone technique, ni au bord du terrain, ni aux vestiaires, ni à toute zone où circule l'équipe. Il a interdiction de contacts également avec le staff. Une sanction qui vaut pour tous les matchs de la Section, Top 14 compris.

"J’ai bien conscience d’avoir participé à une situation qui peut porter atteinte à l’image du rugby, même si je considère que celle-ci est avant tout la conséquence d’un malentendu" explique Sébastien Piqueronies dans un communiqué du club. "Je l’assume en acceptant la sanction. J’ai toujours eu et je garderai toujours le plus grand respect pour les arbitres et officiels de notre sport. Il convient maintenant de regarder devant et de mobiliser toutes nos énergies vers nos prochaines échéances sportives qui sont extrêmement excitantes pour notre équipe et le club".