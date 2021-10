Section Paloise : le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié en visite chez les Vert et Blanc

Il y avait deux figures nouvelles ce vendredi matin au Hameau pour assister à la mise en place des Vert et Blanc, avant le départ à Perpignan. Arrivés tôt le matin, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié et Raphaël Ibanez, le manager des Bleus, ont assisté à toute la séance en compagnie du manager de la Section Paloise, Sébastien Piqueronies avant de partager le déjeuner avec l'équipe. Des échanges techniques, sur la manière de jouer et de s'entraîner, mais aussi pour faire le point sur les joueurs que le staff des Bleus surveille activement.

"Faire comprendre à un certain nombre de joueurs qu'ils font partie du projet"

"Vu le nombre de questions et nos longues discussions, ils vont venir avec nous dans le bus pour Perpignan et on les lâchera à Toulouse", plaisantait à la fin de l'entraînement Sébastien Piqueronies. "L'idée c'est de venir en observateurs, d'être à l'écoute des différents acteurs des clubs", relate Raphaël Ibanez. En bord de pelouse, le manager et le sélectionneur des Bleus, attentifs, ont pris des notes, des photos et des vidéos de la Section en train de parfaire ses gammes avant d'être salués tour à tour par Pierre Lahore, le directeur général de la Section Paloise et le président, Bernard Pontneau.

Pour Galthié et Ibanez il s'agit aussi de montrer à ceux qui pensent au XV de France dans un avenir plus ou moins proche que les Bleus ne sont pas loin. "Ils sont là pour faire le bilan de l'existant concernant Clovis Le Bail et Antoine Hastoy, commente Sébastien Piqueronies, _mais aussi se projeter sur les possibles et donc faire un état des lieux de notre effectif, de l'avancée de nos jeunes potentiels_. C'est un bilan qui là se fait en vrai mais qu'on fait aussi très souvent, tout au long de l'année par téléphone avec Fabien et le staff des Bleus". "On veut, sur la base d'entretiens individuels, faire comprendre à un certain nombre de joueurs qu'ils font partie du projet et qu'ils sont suivis", confirme Raphaël Ibanez. Après un crochet par Biarritz, le staff des Bleus suivra l'entraînement de l'UBB la semaine prochaine.