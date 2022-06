Section Paloise : le XV type de la saison France Bleu Béarn Bigorre - Sud Ouest

Pour boucler la boucle de la saison des Vert et Blanc, France Bleu Béarn Bigorre et Sud Ouest Pau, après avoir désigné suite à chaque match le "Vert Gagnant", ont choisi un XV type de la saison des Palois. À la fois basé sur des faits statistiques mais aussi sur des ressentis bien évidemment subjectifs, la sélection forme une équipe joueuse et tournée vers l'offensive.

1. Siegfried Fisi'ihoi (20 m., 15 tit.)

Malgré un rendement légèrement inférieur à celui de la saison passée, "Ziggy" reste l’indiscutable n°1 des n°1. Pour preuve : après un début de saison convaincant, la mêlée paloise a chancelé au moment même où elle fut privée de Fisi’ihoi. L’international tongien se distingue aussi par d’appréciables qualités de gratteur (12 ballons récupérés).

2. Lucas Rey (24 m., 16 tit.)

Pas flamboyant mais de plus en plus constant. Avec Lucas Rey, la Section sait compter sur un talonneur fiable, régulier, jamais blessé, et dont les qualités de lanceur permettent d’asseoir les touches offensives paloises. Un peu plus dynamique dans le jeu, souvent premier au soutien axial, Rey s’affirme aussi dans son rôle de capitaine.

3. Nicolas Corato (25 m., 15 tit.)

Pour faire oublier Lourens Adriaanse, Nicolas Corato avait fort à faire. Il n’y est que partiellement parvenu, même s’il fut de presque toutes les batailles, si l’on excepte sa suspension purgée à Toulon. Le Gersois a plutôt répondu aux attentes, et contribué à faire de la mêlée paloise l’une des plus efficaces des deux premiers tiers du championnat.

4. Steven Cummins (19 m., 12 tit.)

Pas épargné par les pépins physiques, notamment au cours d’une fin de saison où il a cruellement manqué à l’alignement béarnais, l’Australien a parfaitement assumé son statut de leader de touche. D’autant plus précieux que la blessure précoce de Ducat et les indisponibilités répétées de Whitelock ont drastiquement limité les options.

5. Lekima Tagitagivalu (18 m., 15 tit.)

Prompt à jouer les pompiers de service, le troisième ligne de formation a, pour la plupart du temps, évolué un cran plus haut. Et ce en raison de la pénurie de deuxième ligne ayant frappé la Section. Très à l’aise dans son nouveau rôle, Tagitagivalu a surpris par sa puissance, son impact ou encore sa propension à marquer son adversaire. Perfectible en mêlée et dans l’utilisation du ballon, le Fidjien possède le potentiel pour devenir l’un des cadres du vestiaire.

6. Beka Gorgadze (21 m., 17 tit.)

C’est LA bonne surprise de la saison de la Section. Plaqueur infatigable (24 plaquages face au Racing notamment, meilleur plaqueur offensif du championnat), perforateur dans le jeu courant, le Géorgien s’est forgé une réputation de leader de jeu et de vestiaire dès sa première saison sous le maillot de la Section. Pour preuve, il fut même capitaine à Toulon, et incarne mieux que quiconque le projet porté par Sébastien Piqueronies.­

7. Reece Hewat (17 m., 9 tit.)

En balance avec Martin Puech, l’Australien lui a été préféré en raison de sa vertigineuse courbe de progression (cinq feuilles de match sur la phase aller, 12 ensuite). Dans un registre plus mobile et plus sobre que ses concurrents au poste, l’ex-Aurillacois s’est imposé comme une alternative complémentaire du reste de la troisième ligne paloise. Pour ne rien gâcher, le joueur au statut de Jiff y a adjoint des qualités de finisseur appréciables (deux essais).

8. Jordan Joseph (16 m., 14 tit.)

Arrivé en octobre en provenance du Racing pour compenser numériquement la blessure de Ducat, le Francilien s’est vite fondu dans le moule. À son crédit : une propension remarquable à porter le ballon (27 défenseurs battus) et à finir les coups (six essais). Au vu de ses qualités, le staff attend mieux de lui défensivement.

9. Clovis Le Bail (25 m., 16 tit.)

Clovis Le Bail a gagné en maturité. Et c’est à sa gestion plus équilibré qu’on le remarque. Toujours aussi dynamique et plus altruiste, aux dépens de sa propre ligne de stats (huit essais la saison passée, quatre cette année), le Nantais a confirmé l’ascendant pris sur Daubagna la saison passée. Son abattage défensif reste très perfectible (51,4 % de plaquages réussis).

10. Antoine Hastoy (23 m., 20 tit.)

Le "Monsieur plus" de la Section Paloise a encore franchi un cap. Et en Béarn, on le regrette déjà. Deuxième meilleur réalisateur du championnat (250 pts, à une unité de Berdeu), la pépite du BAL est également le meilleur marqueur d’essais de la Section (8). Et s’il n’y avait que ça ! Son tranchant, ses inspirations géniales, la qualité de son jeu au pied et sa faculté à glisser du poste de n°10 à celui de n°15 font d’Hastoy l’un des meilleurs ouvreurs de France. Et on comprend pourquoi.

11. Aminiasi Tuimaba (17 m., 17 tit.)

Peut-être moins spectaculaire que l’an passé, mais tout aussi influent. Troisième joueur le plus utilisé par Piqueronies, le champion olympique fidjien est le Palois à avoir gagné le plus de terrain (quasiment un km !), et à avoir battu le plus de défenseurs (52). Moins approximatif dans son placement et plus sécurisant défensivement, "Mini" confirme son statut de facteur X de la ligne d’attaque béarnaise.

12. Nathan Decron (13 m., 12 tit.)

Stoppé dans sa progression par une hernie discale au mois de janvier, Nathan Decron avait à peu près tout pour réaliser une grande saison (12 titularisations en 15 journées avant sa blessure). Joueur complet, défenseur efficace, attaquant tranchant, l’ex-Agenais s’est vite imposé en homme de base du système de la Section. Le centre était en balance avec Vatubua, qui a pris le relais avec brio, après l’opération au dos de son coéquipier.

13. Tumua Manu (23 m., 21 tit.)

Tout au long de la saison, le Tongien s’est forgé un statut de leader de la ligne de trois-quart paloise. Joueur le plus titularisé, il sème le doute et inspire la crainte dans les défenses adverses. Meilleur franchisseur béarnais (11), il se distingue aussi par sa capacité à gagner du terrain (681 m), ses un contre un (39 défenseurs battus), et même à gratter des ballons (10) ! Manu est un féroce. Parfois peut-être trop ! Son engagement défensif s'en ressent (un rouge, deux jaunes, 76 % de plaquages réussis seulement)…

14. Eliott Roudil (16 m., 9 tit.)

Polyvalent et complet, l’ex-Rochelais est le joueur le moins utilisé de notre XV type. Pour autant, sa fin de saison plaide en sa faveur. Ses qualités offensives et ses garanties défensives lui permettent de conserver une longueur d’avance sur ses concurrents au poste d’ailier (Barrett, Pinto, Ikpefan).

15. Matthias Colombet (16 m., 13 tit.)

Retour gagnant pour l’Aturin. Auteur d’une première partie de saison remarquée, l’arrière/ailier a fait preuve d’une belle assurance dans le jeu aérien. Le spécialiste du jeu à 7, s’est aussi distingué ses qualités de relanceur, et a plusieurs fois sauvé les fesses à la Section en position de dernier défenseur.

Georges Lannessans et Damien Gozioso