Section Paloise : les adversaires en Challenge Cup connus

C'est le premier jalon de la saison 2019/2020. Avant la reprise de l'entraînement pour la Section Paloise à la fin du mois, avant même que le calendrier du Top 14 ne soit dévoilé, les Vert et Blanc connaissent leurs adversaire en phase de poule de la Challenge Cup. Le programme est copieux.

Les poules de la Challenge Cup 2029/2020. - © Capture d'écran / EPCR

Les adversaires dans la poule 5

Cardiff : Les « Blues » sont des habitués de la Champions Cup, il ont terminé à la 3e place de leur poule l’an dernier. Le club compte dans ses rangs plusieurs internationaux gallois parmi lesquels le 3e ligne Josh Navidi. Ils ont remporté la Challenge Cup en 2018.

Leicester : Les « Tigers » ont beau avoir perdu de leur superbe ces dernières années, ils restent une des grandes équipes de l’Europe du rugby (vainqueurs en 2001 et 2002 de la H Cup). Avant-dernier du championnat d’Angleterre la saison dernière, Leicester a aussi terminé dernier de sa poule de Champions Cup. Mais un voyage à Welford Road au coeur de l’hiver pour affronter Dan Cole, Jonny May, Ben Youngs et consorts n’est jamais une partie de plaisir, la Section va le découvrir.

Calvisano : Contrairement à Trévise ou aux Zebre de Parme, le club ne joue pas le Pro14 (ex Ligue Celtique regroupant Irlandais, Gallois, Écossais mais aussi deux clubs italiens et deux clubs sud-africains) mais bien le championnat d’Italie. Le club n’a donc pas pu bénéficier ces dernières années des places réservées aux clubs italiens du Pro14 et n’a plus disputé de coupe d’Europe depuis la saison 2015/2016. C’est en battant Rovigo en finale du Continental Shield (3e coupe d’Europe) que le club lombard a obtenu sa qualification.

La Challenge Cup débutera le week-end des 16 et 17 novembre prochain, la dernière des six journées de la phase de poule aura lieu le week-end des 18 et 19 janvier. Les quarts de finale sont programmés le week-end des 4 et 5 avril, les demi-finales le week-end des 2 et 3 mai. La finale de la Challenge Cup aura lieu au stade Vélodrome de Marseille le vendredi 22 mai 2020.